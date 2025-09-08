बलूच आवाज दबाने की कोशिश में पाकिस्तान जिहादियों को दे रहा बढ़ावा: रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow12913584
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बलूच आवाज दबाने की कोशिश में पाकिस्तान जिहादियों को दे रहा बढ़ावा: रिपोर्ट

यह रिपोर्ट आगे कहती है कि यह हमला, जिसमें 14 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए, कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान को अस्थिर करने और वैश्विक आतंकवादी संगठनों को यहां फलने-फूलने देने की पाकिस्तानी नीतियों का परिणाम है.

Written By  IANS|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलूच आवाज दबाने की कोशिश में पाकिस्तान जिहादियों को दे रहा बढ़ावा: रिपोर्ट

सोमवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बलूच आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जिहादी समूहों को बढ़ावा देने का काम किया है. द बलूचिस्तान पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) की एक शाखा इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रांत (आईएसपीपी) ने क्वेटा में 2 सितंबर को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम) की रैली पर आत्मघाती हमला किया और फिर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी. 

ये इकबालिया बयान ही बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच दर्शाता है और बताता है कि बलूचिस्तान की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद कितना बेपरवाह है. यह रिपोर्ट आगे कहती है कि यह हमला, जिसमें 14 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए, कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान को अस्थिर करने और वैश्विक आतंकवादी संगठनों को यहां फलने-फूलने देने की पाकिस्तानी नीतियों का परिणाम है. रिपोर्ट में लिखा है,  'ये वही ताकतें हैं जो अब अंदरूनी तौर पर जातीय राष्ट्रवादियों, प्रगतिवादियों और राज्य के आलोचकों को सीधे-सीधे निशाना बना रही हैं. आईएसकेपी का दुष्प्रचार, खासकर "कौमियात का फरेब" (राष्ट्रवाद का धोखा) पुस्तिका, स्पष्ट करती है कि बलूच, पश्तून और प्रगतिशील आवाजों को विदेशी ताकतों के बराबर, या उनसे भी ज्यादा, खतरा माना जाता है.'

बलूच आंदोलन को निशाने पर ले रहे जिहादी
क्वेटा बम विस्फोट को बलूचिस्तान की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस्लामाबाद की ओर से अपनाए गए पैटर्न की नवीनतम घटना बताते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, 'मार्च 2025 में मस्तुंग में बीएनपी-एम नेताओं पर हमले से लेकर बीएलए, बीएलएफ और बीवाईसी के खिलाफ आईएसकेपी की स्पष्ट धमकियों तक, उग्रवादी एजेंडा बलूच आंदोलन को कमजोर करने के पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे अभियान के साथ तेजी से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है.' रिपोर्ट में पिछले साल अफगानिस्तान के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस (जीडीआई) द्वारा आईएसकेपी के खिलाफ एक अभियान के दौरान काबुल में बरामद किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इनमें अख्तर मेंगल और डॉ. महरंग बलूच सहित इस्लामाबाद के प्रमुख आलोचकों का जिक्र है जो आतंकी संगठनों की "हिटलिस्ट" में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने CM गुलबर खान सहित 11 विधायकों को पार्टी से निकाला

बलूचों ने मस्तुंग में आईएसकेपी के एक टेंट को नष्ट किया
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'यह नजरअंदाज करना मुश्किल है कि यही लोग बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व के विरोधी भी हैं.'बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बलूच लड़ाकों ने मस्तुंग में आईएसकेपी के एक शिविर को नष्ट कर दिया, जिसमें दर्जनों आतंकवादी मारे गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने की बनिस्बत, इस्लामाबाद ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ढांचे को नहीं बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलनों को निशाना बनाने पर ज्यादा जोर दिया है.

बलूचिस्तान बना संघर्ष का नया अखाड़ा
इसमें कहा गया है कि इस चुनिंदा दृष्टिकोण के जरिए, आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए बलूचिस्तान में पैर जमाने की जगह बनाई गई है, जिससे यह संघर्ष का एक नया अखाड़ा बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, क्वेटा हमला सिर्फ एक आतंकवादी कार्रवाई नहीं, बल्कि 'पाकिस्तानी सत्ता और ISI से जुड़े संगठनों के बीच पनपी वो सहमति है जो लोकतांत्रिक बलूच आवाजों को दबाने का काम कर रही है.' रिपोर्ट में कहा गया है, 'जब तक यह गठजोड़ नहीं टूटता, बलूचिस्तान न सिर्फ राष्ट्रवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध का मैदान बन सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जिहादियों के लिए भी एक मंच बन सकता है.'

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान को डंपर ट्रक बोलकर बुरे फंसे मुनीर, अपने ही देश में होने लगी खिंचाई

About the Author
author img
IANS

TAGS

Pakistan

Trending news

दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
himachal pradesh rainfall
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
;