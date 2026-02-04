कभी खारिज किया था इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, अब US में टैक्सी चला रहे पूर्व पाकिस्तानी डिप्टी स्पीकर; कौन हैं कासिम सूरी?

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साल 2023 से फर्जी मामलों में जेल में बंद हैं. वहीं पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है. वह अब अमेरिका में उबर ड्राइवर का काम करते हैं. उन्हें इमरान खान को सपोर्ट करने पर पाकिस्तान में काफी टारगेट किया गया था. बता दें कि कासिम ने इमरान खान के खिलाफ चल रहे फर्जी अदालती मामलों में चिंता जाहिर की है.

अमेरिका में उबर चला रहे पूर्व स्पीकर

'PTI USA'की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो में कासिम ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार ने उनकी संपत्ति और बैंक अकाउट्स जब्त कर लिए हैं, जिसके बाद से वह अमेरिका में उबर चला रहे हैं. उन्होंने कहा,' अमेरिका में उबर ड्राइवर के रूप में काम करते हुए मुझे वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ईमानदारी से जीविका कमाने पर मुझे गर्व है.' सूरी ने आगे कहा,' मुझे दर्जनों फर्जी मामलों, परिवार के सदस्यों के अपहरण और संपत्ति समेत बैंक खातों की जब्ती के साथ पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया. यह वह कीमत है जो कई लोगों ने केवल इमरान खान के साथ लोकतंत्र, कानून के शासन और पाकिस्तान के लोगों के सम्मान के लिए खड़े होने के कारण चुकाई है.'

ये भी पढ़ें- बाइक पर लोहे की रॉड लगाकर क्यों घूम रहे पाकिस्तानी पुरुष? शहबाज के मुल्क में इस घटना ने चौंकाया

Add Zee News as a Preferred Source

'अन्याय के शिकार हैं पाकिस्तानी...'

सूरी ने आगे कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी सरकार का अन्याय और कुकर्म सबके सामने है. उन्होंने कहा कि केवल वे ही नहीं बल्कि सभी पाकिस्तानी इस अन्याय के शिकार हैं. उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी झूठे मामलों में जेल में बंद हैं. कासिम ने कहा,' उन्होंने मेरी संपत्ति और बैंक खाते सील कर दिए हैं. कई मुश्किलों के बाद मैं इस स्थिति से बाहर निकला, हालांकि मैं यहां संघर्ष कर रहा हूं, फिर भी मैं उबर चला रहा हूं. ऐसा कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगा.'

ये भी पढ़ें- 'अंदर खजाना और बाहर खून से सनी मिट्टी....',बलूच बागियों के सामने नतमस्तक हुए मुनीर, कैसे घुटने पर आई पाक आर्मी?

एकांत मे बंद पाकिस्तानी

बता दें कि यह घटना इमरान खान की रिहाई की मांग के बीच सामने आई है. उनके परिवार ने पाकिस्तानी जेल में उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई है. पूर्व नेता को ज्यादातर समय एकांत कारावास में रखा गया है और उनके वकीलों और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से खान से मिलने नहीं दिया गया है. बता दें कि कासिम सूरी 15 अगस्त 2018-16 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 19वें उपाध्यक्ष रहे. वह अगस्त 2018 से जनवरी 2023 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे. उन्होंने साल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया था. उन्होंने इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव को खारिज किया था.