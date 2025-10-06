'एक और हमला कर सकता है भारत...', खौफ में दिखे पाक के पूर्व NSA, दी गीदड़भभकी

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान अब दर-दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन गीदड़भभकी करने से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान पर एक और मिसाइल हमला कर सकता है.
Pakistan News: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था. भारतीय सेना के हौसले के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए, भारत ने जंग में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया, इतना ही नहीं पाकिस्तान के कई एयरबेस भी जंग में तबाह हो गए. पाकिस्तान आखिरकार सीजफायर की भीख मांगने लगा जिसके बाद युद्ध खत्म हुआ, हालांकि पाकिस्तान जंग खत्म होने के बाद से लगातार गीदड़भभकी कर रहा है. साथ ही खौफ से भरा हुआ है, अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान पर एक और मिसाइल हमला कर सकता है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा.
जमकर की गीदड़भभकी
डरते हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हमें कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि भारत, पाकिस्तान पर एक और हमला कर सकता है. उन्होंने गीदड़ भभकी करते हुए आगे कहा कि भारत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के पास नवीनतम मिसाइल तकनीक है और वह उसके नापाक इरादों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकता है. उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई के बाद, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का दुनिया में कद बढ़ा है और भारत दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है.
70 विमानों को लेकर कही बात
इतना ही नहीं भारत के आंतरिक राजनीतिक मामले ऐसे हैं कि पाकिस्तान पर फिर से हमले के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साथ ही पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अगर हमले करता है तो पाकिस्तान उसके 70 विमानों को मार गिराएगा. वहीं विदेश मामलों के विशेषज्ञ मुहम्मद मेहदी ने कहा कि चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के समानांतर संबंध एक कूटनीतिक सफलता है, लेकिन इस संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
बने रहेंगे गंभीर खतरे
जिओ न्यूज के मुताबिक नौसेना के रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) एनए रिजवी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान ग्वादर को चालू नहीं कर देता, तब तक हमारे लिए गंभीर खतरे बने रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा को लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.