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हथियार की तरह बुशरा बीबी को किया जा रहा इस्तेमाल...इमरान खान ने लगाया बड़ा आरोप, कैसे किया जा रहा ब्लैकमेल?

Ex PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बुशरा बीबी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 25, 2026, 06:59 AM IST
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हथियार की तरह बुशरा बीबी को किया जा रहा इस्तेमाल...इमरान खान ने लगाया बड़ा आरोप, कैसे किया जा रहा ब्लैकमेल?

Imran Khan: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है. बेटे से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में बंद उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ जेल में बहुत अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. जेल अधिकारी बुशरा बीबी के साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके साहस को तोड़ सकें. बुशरा बीबी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

बेटे से की बातचीत
ईद वाले हफ्ते के अंत में उन्होंने अपने बेटे कासिम खान से फोन पर बात की. उनकी बातचीत के बाद कासिम ने जानकारी शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी आंखों की रोशनी कम होने को लेकर काफी चिंता जताई थी. उनकी दाहिनी आंख की लगभग 85% रोशनी चली गई है. इस हफ्ते सोमवार को उनकी आंख में तीसरा इंजेक्शन लगा.

जजों ने बेच दी है आत्मा
उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि इस देश के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए. हम बार-बार ज्यूडिशियरी के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है. वे जानते हैं कि वे मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे मेरी पत्नी की तरफ मुड़ते हैं. वे सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बुशरा बीबी के साथ इस अमानवीय व्यवहार की इजाजत कैसे दे सकते हैं? बता दें कि खान और बीबी एक प्रॉपर्टी ट्रस्ट और कथित तौर पर लग्जरी गिफ्ट हासिल करने से जुड़े करप्शन के मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं.

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जेल में बंद हैं दोनों लोग
दिसंबर 2024 में दोनों को एक और केस में नई सजा दी गई, जिससे उनकी जेल की सजा बढ़ गई. बीबी जनवरी से अदियाला जेल में बंद हैं. खान ने दावा किया कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है. उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार 30 मिनट के लिए इमरान से मिलने दिया जाता है, वो भी अक्सर मना कर दिया जाता है. वहीं इमरान खान साल 2023 से जेल में बंद हैं. इस समय उनकी आंख की रोशनी के लिए इलाज चल रहा है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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