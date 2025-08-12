न्यूक्लियर हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा पाकिस्तान, भारत से निकला आगे, उड़ाए अरबों

Pakistan Nuclear Weapons: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही खुलेतौर पर परमाणु जंग की बात कही है. उन्होंने भारत को परमाणु बम को लेकर धमकी भी दी थी. वहीं अब भारत के लिए एक और चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत से भी आगे निकल चुका है. भारत का मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित नहीं है. पाकिस्तान के परमाणु हथियार की चाह को लेकर इरादे साफतौर पर स्पष्ट है.

पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों पर बढ़ाया खर्चा

'इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपंस' (ICAN) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने बाकी देशों की तुलना में परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च किया है. वहीं ब्रिटेन के सालाना परमाणु हथियारों के खर्चे में 26 प्रतिशत के साथ सबसे तेज वृद्धि देखी गई है. इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, जिसने न्यूक्लियर हथियारों के खर्चे पर 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. भारत का वार्षिक दर पाकिस्तान से बेहद कम है. भारत की सालभर में केवल 2 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है.

भारत को धमकी दे रहे मुनीर

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बार-बार अमेरिका भाग रहे असीम मुनीर ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है. वहीं अब इसपर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. असीम मुनीर के इस बयान को भारत ने गैरजिम्मेदाराना बताया और उसे पाक की पुरानी चाल बताया. सोमवार 11 अगस्त 2025 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और असिम मुनीर की निंदा करते हुए कहा,' हमारा ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख की ओर से अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान की ओर गया है. परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है.'

अमेरिका का चक्कर काट रहे मुनीर

पाकिस्तानी नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं. वहीं फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी लगातार 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं. इससे पहले जून 2025 में वह वॉशिंगटन गए थे. यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पर इनवाइट किया था. मुनीर की इस यात्रा का उनके लोगों ने काफी विरोध भी किया था. उनपर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए और साथ ही उन्हें पाकिस्तानियों का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल जैसे नामों से बुलाया गया.

FAQ

पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों पर कितना खर्च बढ़ाया?

'इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपंस' (ICAN) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों पर 18 प्रतिशत खर्च बढ़ाया.

भारत ने परमाणु हथियारों पर कितना खर्च बढ़ाया?

'इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपंस' (ICAN) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में भारत ने परमाणु हथियारों पर 2 प्रतिशत खर्च बढ़ाया.