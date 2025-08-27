बाढ़ में डूबा करतारपुर गुरुद्वारा, पाकिस्तान ने तोड़ा डैम; आपदा सिर पर लेकिन भारत पर इल्जाम लगाने से नहीं चूका पड़ोसी
Advertisement
trendingNow12899237
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बाढ़ में डूबा करतारपुर गुरुद्वारा, पाकिस्तान ने तोड़ा डैम; आपदा सिर पर लेकिन भारत पर इल्जाम लगाने से नहीं चूका पड़ोसी


पाकिस्तान इस साल भीषण मानसून का सामना कर रहा है. एक तरफ बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है. दूसरी ओर करतारपुर के पवित्र स्थल के डूबने से लोगों को भावनात्मक चोट लगी है. लेकिन पाकिस्तान की तैयारी आपदा के आगे सीमित नजर आ रही है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाढ़ में डूबा करतारपुर गुरुद्वारा, पाकिस्तान ने तोड़ा डैम; आपदा सिर पर लेकिन भारत पर इल्जाम लगाने से नहीं चूका पड़ोसी

पाकिस्तान में शामिल पंजाब का हिस्सा बुरी तरह से बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है. तीन बड़ी नदियों चनाब, रावी और सतलुज में पानी के जलस्तर बढ़ने के कारण प्रांत में तबाही मचा दी है. बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन को चनाब नदी के किनारे बने कादराबाद डैम के पास एक बांध को विस्फोट से तोड़ना पड़ा, ताकि डैम को बचाया जा सके और पानी का दबाव कम हो सके.

पाकिस्तान में आए इस बाढ़ के कारण दुनिया के सबसे पवित्र सिख स्थलों में से एक, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी जलमग्न हो गया है. यह वही स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 1539 में अंतिम सांस ली थी. यहां कई लोगों फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है. हालांकि प्रशासन राहत कार्य में लगी हुई है, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए पाकिस्तान की तैयारी कम नजर आ रही है. जिससे बचने के लिए अभी से ही यहां के अफसर भारत को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें- फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया

पंजाब प्रांत की आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता मज़हर हुसैन ने बताया कि पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए हमने डैम की एक साइड की दीवार को कंट्रोल रूप से तोड़ दिया है, जिससे डैम सुरक्षित रह सके. इसके अलावा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में लगभग 100 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए 5 नावों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

भारत से छोड़ा गया पानी बना आफत

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, भारत की ओर से डैम का पानी छोड़े जाने के कारण भी पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है. हालांकि भारत ने राजनयिक चैनलों के जरिए पहले से सूचना दे दी थी, लेकिन बाढ़ का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा.

इन इलाकों में दिखेगा बाढ़ का ज्यादा असर

पंजाब प्रांत के आपदा प्रमुख इरफान अली ने बताया कि लाहौर के आसपास के इलाकों में आज रात और कल सुबह के बीच बाढ़ का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा.

2 लाख से ज्यादा लोग सेफ जगहों पर 

प्रशासन और सेना की मदद से अब तक करीब 2,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इसके अलावा पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है ताकि जान-माल का नुकसान कम हो.

जून से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत

पाकिस्तान इस साल भीषण मानसून का सामना कर रहा है. जून से अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में हो चुकी है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन नदियों का बढ़ता जलस्तर और लगातार बारिश हालात को और बिगाड़ रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- पहले बांधा, फिर मीट काटने वाले चाकू से काट दिए पैर... जल्लाद बना पति, सिर्फ इतनी सी बात पर बर्बाद कर दी पत्नी की जिंदगी

 

 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

pakistan flood news today

Trending news

विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
;