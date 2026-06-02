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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकंगाल पाकिस्तान में लौटे कोरोना जैसे हालात, शहबाज सरकार ने जारी किया ऐसा फरमान; सिर पीट रहे कारोबारी

कंगाल पाकिस्तान में लौटे कोरोना जैसे हालात, शहबाज सरकार ने जारी किया ऐसा फरमान; सिर पीट रहे कारोबारी

Measures to deal with Pakistan Economic Crisis: कंगाल पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना जैसे हालात बनने शुरू हो गए हैं. शहबाज सरकार ने ऐसा फरान जारी किया, जिसके बाद वहां के कारोबारी अपना सिर पीट रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:54 AM IST
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कंगाल पाकिस्तान में लौटे कोरोना जैसे हालात, शहबाज सरकार ने जारी किया ऐसा फरमान; सिर पीट रहे कारोबारी

Pakistan Economic Crisis Corona Period Measures: पहले से ही कंगाल पाकिस्तान की हालत ईरान जंग ने और खराब कर दी है. पाकिस्तान के पास महंगे दाम में पेट्रोलियम खरीदने के लिए डॉलर का गंभीर टोटा हो रखा है. इसके चलते वह तेल बचाने के लिए फिर से कोरोना के युग में पहुंच गया है. शहबाज सरकार ने ऊर्जा की बचत करने के लिए कई सख्त उपाय शुरू किए हैं. वह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने और संस्थानों व विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन क्लासेस पर स्विच करने पर विचार कर रहा है.

रात 8 बजे के बाद बंद करने होंगे काम-धंधे

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा बचत अभियान के तहत कोरोना लॉकडाउन जैसी पाबंदियां फिर से लगा दी है. इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने यह निर्देश लागू किया है. अब वहां पर बाजार जल्दी बंद करने की पाबंदियां फिर से लगा दी हैं. इसके तहत वहां तमाम कारोबारियों को अब रोजाना रात 8 बजे के बाद अपने काम-धंधे बंद कर देने होंगे. जिससे पेट्रोलियम की बचत की जा सके. ये नई पाबंदियां 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं.

इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने एक्स पर इस बारे में बयान जारी किया है. इसके अनुसार मार्केट, दुकानें और शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे. जबकि रेस्तरां, सुपरमार्केट, बेकरी और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबार रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे. प्रशासन के इस फैसले से व्यापारियों में गुस्सा भड़क उठा है. स्थानीय व्यापारी संघों ने इन पाबंदियों का खुलकर विरोध किया है. 

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फरमान का विरोध कर रहे हैं कारोबारी

कारोबारियों का कहना है कि 8 बजे का कर्फ्यू उनकी आय में काफी कमी कर देगा. इसकी वजह ये है कि काफी  लोग काम-धंधे से फ्री होने के बाद ही खरीदारी के लिए निकलते हैं. अगर उन्हें 8 बजे के बाद दुकानें बंद मिलेंगी तो वे खरीदारी नहीं कर पाएंगे.

बयान में मैरिज हॉलों पर भी निर्देशों की जानकारी दी गई है. इस्लामाबाद प्रशासन ने साफ कहा है कि अब शहर के तमाम मैरिज हॉल, मार्की और अन्य स्थानों को भी रात 10 बजे तक बंद करना होगा. निजी कैंपस पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी ये पाबंदियां लागू होंगी. निजी स्थानों पर आयोजित समारोह और उत्सव रात 10 बजे के बाद आगे नहीं चल सकेंगे.

इन काम-धंधों को दी गई छूट

हालांकि, फार्मेसी, मेडिकल सुविधाएं, पेट्रोल पंप, डेयरी स्टोर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉल सेंटर्स और अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स को सेवा देने वाले आईटी फर्म को इस फैसले से छूट दी गई है. बताते चलें कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं. सप्लाई की कमी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए शहबाज सरकार को ये कड़वे कदम उठाने पड़े हैं. 

उसने पहला कदम दुकानों और बाजारों को जल्दी बंद करने का उठाया. शुरुआत में व्यापारियों और दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था. लेकिन 27 मई को मनाए गए ईद के त्योहार से पहले व्यापारियों ने इन पाबंदियों में ढील देने की मांग की थी ताकि उत्सव के दौरान कारोबार पर असर न पड़े. अब और कड़े फैसले सामने आने से कारोबारी भड़क उठे हैं. ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वहां पर इस फैसले का क्या असर होने जा रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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