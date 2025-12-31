पाकिस्तान के लिए 2026 बनेगा टर्निंग प्वाइंट, इस मामले में बन जाएगा दुनिया का 5वां देश; UN ने दी चेतावनी

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान के लिए 2026 बनेगा टर्निंग प्वाइंट, इस मामले में बन जाएगा दुनिया का 5वां देश; UN ने दी चेतावनी

 पकिस्तान पहले से ही कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है और 2026 की शुरुआत से पहले ही UN एजेंसी ने उसकी चिंताओं में और इजाफा कर दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:59 AM IST
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे-जैसे 2026 की तरफ बढ़ रहा है, वहां आबादी से जुड़ी समस्याएं खतरनाक रूप लेती जा रही हैं. पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है. तेजी से बढ़ती आबादी, ज्यादा जन्म दर, लैंगिक असमानता और जलवायु संकट ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं.

UNFPA के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी अब 22.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. इसलिए यह जरूरी हो गया है कि सरकार जनसंख्या को संभालने के तरीकों पर फिर से गौर करे. एजेंसी ने कहा कि जनसंख्या को बोझ नहीं, बल्कि देश के विकास का मौका समझना चाहिए. UNFPA पाकिस्तान ने बयान में कहा कि अगर सही योजना बनाई जाए तो जनसंख्या टिकाऊ और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास में मदद कर सकती है.

यमन में क्यों लड़ रहे हैं दो सुन्नी देश; हूतियों के खिलाफ दोनों गए थे जंग लड़ने, फिर कैसे बने दुश्मन?

बजट में दिए बदलाव के सुझाव

2026 को ध्यान में रखते हुए UNFPA ने सुझाव दिया कि जनसंख्या से जुड़ी बातों को देश की योजनाओं और बजट व्यवस्था में सही तरीके से शामिल किया जाए, खासकर नेशनल फाइनेंस कमीशन (NFC) के फॉर्मूले में. एजेंसी ने कहा कि सिर्फ आबादी के आंकड़े की बुनियाद पर पैसा देने के बजाय, उन राज्यों को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए जो लैंगिक समानता बढ़ाएं, जलवायु चुनौतियों से निपटें, आबादी कंट्रोल करने की दिशा में काम करें और मेडिकल व एजुकेशन सेवाओं को बेहतर बनाएं.

जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए

UNFPA ने यह भी कहा कि कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें जिम्मेदारी तय करना, समय सीमा बनाना और देश के अंदर से मुनासिब फंड जुटाना शामिल है. इसके लिए सही आंकड़ों और ठोस योजना की जरूरत है. हालांकि कुछ सुधार हुए हैं लेकिन UNFPA ने चेतावनी दी कि कई बड़ी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं.

माताओं की मौत की ऊंची दर, परिवार नियोजन की कमी, कम उम्र में शादी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दूर-दराज इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी अब भी गंभीर चिंता का विषय हैं.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार 'हिंद समाचार' से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

Pakistan

