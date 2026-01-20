चीन के 'कबाड़' को सिर माथे लगाकर दुनियाभर में घूम रहे पाकिस्तान की 'तेरहवीं' बेइज्जती? वजह है JF-17 की जीरो डील

Pakistan JF-17: पाकिस्तान दुनियाभर में घूम-घूमकर मेड इन चाइना फाइटर जेट JF-17 की माउथ पब्लिसिटी कर रहा है. PAK फौज के आका आसिम मुनीर के हर विदेश दौरे के बाद पाकिस्तान दावा करता है कि JF-17 की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. जबकि सच्चाई यह है कि उसे इससे पाकिस्तान को चार आने की कमाई भी नसीब नहीं हुई है. यानी पाकिस्तान को एक भी कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर अब तक नहीं मिला है. पाकिस्तान के मंत्री का दावा है कि लोग पाकिस्तानी जेट खरीदने की बात करते हैं, दाम पूछते हैं और यूएसपी जानते हैं, फिर फैसला लेने के लिए कुछ वक्त मांगते हैं, लेकिन शायद जियोपॉलिटिकल दबाव की वजह से पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी बातचीत पटरी से उतर जाती है.

13 देशों ने की बातचीत

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने JF-17 जेट, ड्रोन और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बेचने के लिए अबतक 13 देशों के साथ बातचीत कर चुका है. अन्य देशों के साथ बातचीत शेड्यूल है. हालांकि, एक भी बातचीत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की टेबल तक नहीं पहुची. इस्लामाबाद का भी मानना है कि अभीतक कहीं से भी डील साइन नहीं हुई है.

जिन देशों ने पाकिस्तान से उसके जेट का दाम पूछा, उसकी सूची में सूडान, नाइजीरिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश और लीबिया का नाम शामिल हैं.

पाकिस्तान के रक्षा उत्पाद मंत्री रजा हयात हरराज का कहना है कि जेट बेचने के लिए बातचीत हो रही है लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये आगे भी नाकाम हो सकती हैं.

'इंटरेस्ट, कमिटमेंट नहीं होता'

हरराज ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'दुनिया हमसे बहुत सारे सवाल पूछ रही है, हम बातचीत कर रहे हैं. मैं ये बात मानता हूं कि हर इंटरेस्ट का मतलब कमिटमेंट नहीं होता'. इससे ज्यादा जानकारी देने से पाकिस्तान के मंत्री या अधिकारियों ने इनकार कर दिया. वहीं पाकिस्तान फौज और रक्षा मंत्रालय ने भी किसी भी कंफर्म्ड सेल्स की डिटेल देने से मना कर दिया, जिससे ये और पुख्ता हो गया कि उसे अबतक एक भी जेट का पक्का ऑर्डर नहीं मिला है.

क्यों नहीं मिला एक भी ऑर्डर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक वजह JF-17 का फर्जी गुणगान यानी हाइप दिखाकर हौव्वा खड़ा करना भी है. पाकिस्तान ने JF-17 को पश्चिमी देशों के महंगे लड़ाकू विमानों (अमेरिका के F-17, फ्रांस के रॉफेल और ब्रिटेन के F-35) के मुकाबले ज्यादा एडवांस और घातक बताकर एक सस्ते ऑप्शन के तौर पर प्रचारित किया है.

दूसरा अमेरिका-यूरोप के फाइटर जेट्स की तुलना में सस्ता होने के बावजूद बाकी देशों के लिए बहुत मंहगा है. दरअसल पाकिस्तान ने इसकी कीमत $30 मिलियन से $40 मिलियन डॉलर रखी है. पाकिस्तान फौज के अफसरों ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हुई एयर फाइट के दौरान चीन में बने J-10 और जेएफ-17 एयरक्राफ्ट को गेमचेंजर बताते हुए इसे वार टेस्टेड कहकर प्रचारित किया फिर भी एक भी पीस नहीं बिका.

तीसरी और हास्यास्पद वजह ये हो सकती है कि उसने अपने कर्जदाता देशों को मूलधन-ब्याज चुकाने के बजाए उन्हें ये फाइटर जेट देने की पेशकश की है.