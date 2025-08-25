रोटी को मोहताज पाकिस्तान का फोकस सिर्फ मस्जिद पर, फैक्ट्रियों से ज्यादा हैं मस्जिद-मदरसे; चौंकाने वाले आंकड़े

PAKISTAN: अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छुपी नहीं है. देश में हालात ऐसे हैं कि लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं. राशन के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना आम बात हो गई है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है. इन विपरीत परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान पर एक पुरानी कहावत सटीक बैठती है 'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने.' अब इसी बदहाली की असली तस्वीर सामने आई है. हाल ही में पाकिस्तान ने पहली बार अपनी आर्थिक जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, और यह रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है. आर्थिक रिपोर्ट से मिले आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, संसाधनों की भारी कमी, बेरोजगारी, और तेज़ी से गिरते औद्योगिक उत्पादन ने हालात को बद से बदतर बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं. पाकिस्तान की यह स्थिति न केवल उसके नागरिकों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर रही है.पाकिस्तान की आर्थिक जनगणना ने देश की विकास प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. देश के योजना मंत्री अहसान इकबाल द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों की संख्या, उद्योग-कारखानों से कहीं अधिक है.

फैक्ट्रियों की तुलना में मस्जिद और मदरसे ज्यादा

आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 6 लाख मस्जिदें और 36 हजार धार्मिक मदरसे हैं, जबकि पूरे देश में केवल 23,000 फैक्ट्रियां ही संचालित हो रही हैं. यह अंतर न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार कितनी धीमी रही है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 6.43 लाख छोटी उत्पादन इकाइयां मौजूद हैं, लेकिन इनमें से भी केवल 7,086 इकाइयां ऐसी हैं, जहां 250 से अधिक लोग कार्यरत हैं. इसका मतलब है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों की संख्या बेहद सीमित है, जो आर्थिक रूप से मजबूत और स्थायी रोजगार देने में सक्षम होती हैं. विशेषज्ञों की मानें तो पाकिस्तान में ये असंतुलन देश की आर्थिक स्थिति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है. जब धार्मिक संस्थानों की संख्या विकासात्मक इकाइयों से ज्यादा हो, तो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा आना तय है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः मरियम नवाज ने कर तो दिया बड़ा ऐलान, पर क्या पाकिस्तान को बना पाएंगी 'जापान'?

सामने आई हैरान करने वाली ये रिपोर्ट

पाकिस्तान की हालिया आर्थिक जनगणना में देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2.42 लाख स्कूल, 11,568 कॉलेज और 214 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक विस्तार हुआ है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि गुणवत्ता और संसाधनों की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस आर्थिक जनगणना के आंकड़े 'जनसंख्या और आवास जनगणना, 2023' के अंतर्गत एकत्र किए गए थे, लेकिन इसका विस्तृत विवरण गुरुवार को जारी किया गया.

गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब पाकिस्तान गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी की है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थायी राहत तो मिली है, लेकिन स्थायी समाधान अभी दूर नजर आता है. शिक्षा, उद्योग और धार्मिक संस्थानों के बीच बढ़ते असंतुलन को देखते हुए विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता, तो भविष्य में यह संकट और गहराता चला जाएगा.

यह भी पढ़ेंः Pakistan में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा; हैरान कर देगी ये रिपोर्ट