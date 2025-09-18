झूठे रेप केस में फंसाकर करती थी ब्लैकमेल, पाकिस्तान में पकड़ी गई 'हनी-ट्रैप' क्वीन! पुलिस को मिले चौंकाने वाले सबूत
Ghulam Batool arrested​: पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. उस पर 'हनी-ट्रैप' गिरोह की सरगना होने का आरोप है. गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब महिला एक व्यक्ति पर रेप केस के आरोपों को वापस लेने के लिए कोर्ट गई थी. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:42 AM IST
Pakistan Alleged Honey-trap Gang Leader Arrested: पाकिस्तान के फैसलाबाद में पुलिस ने एक 'हनी-ट्रैप' गिरोह की कथित सरगना गुलाम बतूल को गिरफ्तार किया है. एक स्थानीय अदालत के बाह यह गिरफ्तारी हुई. पुलिस का कहना है कि बतूल लोगों को फंसाती है और फिर उनसे पैसे ऐंठने का काम करती थी. इस गिरोह का तरीका था कि ये लोग नौकरी दिलाने के बहाने भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करते थे. दरअसल ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. हालांकि इस घटना से यह भी पता चलता है कि अपराधी अब किस तरह से नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं.

इस तरह शुरू हुई कहानी
गुलाम बतूल को लेकर पुलिस ने जानकारी दी कि वो दस्तगीर कॉलोनी की रहने वाली है. उसने पहले मदीना टाउन पुलिस स्टेशन में वसीम नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज करवाया था. बतूल ने वसीम को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फंसाया था. बाद में उसने वसीम के परिवार से संपर्क किया और अपने आरोप वापस लेने के बदले 15 लाख पाकिस्तानी रुपये की मांग की. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार
वसीम पर लगाए रेप के आरोपों को लेकर जब बतूल सिविल जज मुहम्मद आसिफ के सामने अपना बयान वापस लेने के लिए पहुंची तो इंस्पेक्टर सना नजीर ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बतूल के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज किया है. पुलिस के पास बतूल के खिलाफ कई सबूत हैं, जिनमें एक वीडियो फुटेज भी शामिल है. इस वीडियो में बतूल वसीम के परिवार से 15 लाख पाकिस्तानी रुपये की मांग करती हुई दिख रही है. फुटेज में वह 5,00,000 रुपये एडवांस देने पर जोर दे रही है, जबकि वसीम का रिश्तेदार महिला से यह रकम कम करने की गुजारिश कर रहा है. कई कोशिशों के बाद वह 5 लाख रुपये में वसीम के पक्ष में गवाही देने को तैयार हो गई.

स्कैम को लेकर एडवाइजरी जारी
वहीं इस गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तान में बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन घोटालों का भी हाथ है. हाल ही में नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें सोशल मीडिया पर हनी-ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और नौकरी के झूठे ऑफर के बढ़ते मामलों के बारे में बताया गया था. चेतावनी के अनुसार, ये धोखेबाज WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को बिना उनकी मर्जी के ग्रुप में जोड़ते हैं और नकली नौकरियों का लालच देते हैं. एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो उसे अश्लील सामग्री भेजी जाती है और फिर उसे बेनकाब करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है. ऐसे मामलों में अक्सर 10 से 15 लाख रुपये तक की उगाही की जाती है .धोखेबाज अक्सर WhatsApp की डिस्प्ले पिक्चर, यूजरनेम और ऑनलाइन एक्टिविटी का इस्तेमाल करके पीड़ितों को निशाना बनाते हैं और नौकरी देने वाले बनकर नकली अकाउंट्स बनाते हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसे ऑनलाइन धोखेबाजों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है, जिससे इस तरह के स्कैम से बचा जा सके. 

Lalit Kishor

पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Pakistan Honey-trap gangGhulam Batool arrestedPakistan News

