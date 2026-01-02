कर्ज और कंगाली में फंसे पाकिस्तान को मिला ‘ब्लैक गोल्ड’! खुशी में झूम रहा जिन्नालैंड, अब करेगा दुनिया में 'खेला'?

Oil and Gas Discovery News in Pakistan: कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने नए साल में बड़ी खुशखबरी मिलने का दावा किया है. पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में तेल और गैस की खोज की घोषणा की है. यह खोज नशपा ब्लॉक के बारागजई में हुई है. पाकिस्तानी एक्सपर्टों का कहना है कि इस खोज से देश का घरेलू ऊर्जा भंडार मजबूत होगा. साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी.

दिसंबर 2024 में शुरू हुई कुएं की खुदाई

पाकिस्तान सरकार के मुताबिक, इस तेल कुएं को खोदने का काम दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था. आधुनिक मशीनों के जरिए कुएं में 5,170 मीटर की गहराई तक ड्रिल की गई. इसके बाद कुएं से तेल और गैस दोनों मिलने लगे. टेस्टिंग के दौरान 4,100 बैरल तेल प्रति दिन दर्ज किया गया. वहीं 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रति दिन निकाली गई. गैस निकालने का वेलहेड प्रेशर 3,880 psig रहा. इसी प्रेशर की वजह से कुएं से तेल और गैस निकाल पाना व्यावहारिक हो जाता है.

तीन कंपनियों ने प्रोजेक्ट पर लगाया पैसा

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से तेल-गैस निकालने का काम OGDCL एजेंसी करेगी. वह इस नशपा ब्लॉक की ऑपरेटर है और इस प्रोजेक्ट में उसकी 65% हिस्सेदारी है. जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 30 फीसदी और गवर्नमें होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 5 प्रतिशत सहभागिता है. दावा है कि यह संयुक्त उद्यम सरकारी कंपनियों के बीच स्वदेशी संसाधनों की खोज में मजबूत सहयोग का प्रतीक है.

पाकिस्तान के लिए इस खोज के मायने समझिए

एक्सपर्टों का कहना है कि इस तेल कुएं की खोज पाकिस्तान के लिए काफी अहम होने वाली है. यह देश में घरेलू ऊर्जा भंडार बढ़ाएगी. साथ ही ऊर्जा आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को कम करेगी. इससे महंगे ईंधन आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव घटाने में भी मदद मिलेगी. दीर्घ अवधि में इससे पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी.

हालांकि विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इस खोज के वास्तविक लाभ तभी सामने आएंगे, जब पाकिस्तान सरकार इसे कुशलतापूर्वक उत्पादन में बदल पाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस खोज का खास लाभ नहीं मिल पाएगा. साथ ही पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जाएंगे.