Pakistan flash floods: पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से भयानक तबाही, 340 लोगों की मौत... कई लापता

Pakistan flash floods: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ से 340 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लापता हैं. बुनर जिला सबसे प्रभावित है. सरकार और सेना राहत-बचाव में जुटी हैं, जबकि मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:40 AM IST
Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है. Geo News के मुताबिक अब तक 340 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं. यह इस साल का सबसे बड़ा और जानलेवा मॉनसून हादसा माना जा रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश 21 अगस्त तक जारी रह सकती है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें; क्या भारत को 'सिंदूर पार्ट-2' से रोक पाएगी PAK सेना की नई रॉकेट फोर्स? 

बादल फटना और भूस्खलन बने आफत

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने बताया कि मौतें सिर्फ बाढ़ से ही नहीं, बल्कि बादल फटने, बिजली गिरने, भूस्खलन और मकानों के ढहने जैसी घटनाओं से भी हुई हैं. तेज बारिश ने कई जगह खेतों, बागानों और सड़कों को बहा दिया है. पूरे इलाके में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. पाकिस्तान के अलावा भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की खबरें हैं.

सबसे ज्यादा नुकसान बुनर जिले में

राजधानी इस्लामाबाद से करीब तीन घंटे की दूरी पर स्थित बुनर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यहां अकेले 184 लोगों की मौत हो चुकी है. तेज बाढ़ के साथ आए बड़े पत्थरों और गिरे पेड़ों ने गांवों को मलबे में बदल दिया. कई घर पलक झपकते बह गए, तो खेत और बगीचे बर्बाद हो गए. स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें लगातार राहत-बचाव में जुटी हैं, लेकिन टूटी सड़कें और लगातार बरसात से मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

 ये भी पढ़ें;  इधर NCERT ने विभाजन के लिए जिन्ना को ठहराया जिम्मेदार, उधर पाकिस्तान में किसी ने आजादी के दिन टके के भाव नहीं पूछा

सरकार और सेना जुटी राहत कार्य में

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. प्रांतीय सरकार ने पीड़ितों के लिए अस्थायी शिविर, तंबू और खाने-पीने का इंतजाम शुरू किया है. सेना की टुकड़ियां हेलीकॉप्टरों और नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश झेल रहा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो 2022 जैसी तबाही दोबारा देखने को मिल सकती है, जब बाढ़ से हजारों लोगों की जान गई थी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;