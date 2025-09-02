PAK में 'वॉटर बम' भारत की वजह से नहीं फूटा, तबाही का मास्टरमाइंड आसिम मुनीर! पाकिस्तानियों के होश उड़ाने वाला खुलासा

Pakistan Flood 2025: पाकिस्तान में बाढ़ के कहर से अनगिनत लोगों की मौत हुई है. पूरे मुल्क में खलबली है. बाढ़ से जो त्राहिमाम मचा उसके लिए पाकिस्तानी अबतक भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे. मगर पाकिस्तान में बड़ा खुलासा हुआ है. जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर फूटे वॉटर बम का मास्टर माइंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (Asim Munir) है. ये हकीकत पता चली तो पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

पाकिस्तानी कर रहे त्राहिमाम!

पाकिस्तान की 42 फीसदी आबादी वैसे ही गरीबी की रेखा के नीचे है. जो लोग जैसे तैसे खुद को बचाए हुए थे उनके घर बाढ़ में डूबे तो पाकिस्तानियों के आंसू बहने लगे. पूरी की पूरी कॉलोनी डूब गई तो हजारों लोग विस्थापित हो गए. क्या खास और क्या आम सबके मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गए.

पार्क व्यू सिटी डूब गई

पाकिस्तानी कह रहे हैं- 'सारा सामान सारा घर जीरो पर आ गया, एक रात में सबकुछ डूब गया, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे.' पार्क व्यू सिटी में पूरी की पूरी मंजिल घर के अंदर डूबी हुई है, घर के अंदर पानी मौजूद है, पूरी की पूरी मस्जिद पानी के अंदर डूब चुकी है. आपको बताते चलें कि पार्क व्यू सोसायटी कल तक पंजाब प्रांत का सबसे पॉश इलाका माना जाना था. सोयायटी में एक-एक मकान की कीमत करोड़ों में थी. मगर बाढ़ ने कहर क्या ढाया लोग एक-एक लाख में अपना मकान बेचकर भाग रहे हैं, वो भी जान बचाने के लिए.

बाढ़ तो बहाना करप्शन ने मारा

पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लोग 90,000 में पांच मंजिला मकान बेच कर भाग रहे हैं. जिस पार्क व्यू सोसायटी में करोड़ों कें मकान कौड़ियों में बेचे जा रहे हैं. वो पार्क व्यू सोसायटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करप्शन का जीता-जागता किला है. जिसे रावी नदी की अवैध जमीन पर बसाया गया था. पिछले 20 साल से रावी का ये इलाका सूखा पड़ा था. इसका फायदा उठाकर मुनीर एंड कंपनी ने करीब 300 एकड़ में बिजनेसमैन अब्दुल अलीम खान को यहां सोसायटी बनाने की इजाजत दे दी. दावा किया जाता है कि इसके बदले में भारी-भरकम कमीशन खाई गई.

मुनीर 'वॉटर बम' का मास्टरमाइंड!

पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये नदी की जमीन है, ये दरिया की जमीन, दरिया-ए-रावी यहां पर लगता है. किस समझदार इंसान ने इसको अक्ल दी थी कि यहां पर वो सोसायटी बना ले. करोड़ों रुपये के हमारे घर यहां पर मौजूद हैं, जिन घरों में हम रह रहे हैं, जिन घरों में हमारी करोड़ों रुपये की चीजें पड़ी हैं. ये सब सामान हम छोड़कर यहां से जा रहे हैं.

हमें इस चीज का बड़ा दुख है

बता दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना केवल अवैध सोसायटी बनवाई बल्कि जिस वक्त रावी ने प्रचंड रूप दिखाया तो मुनीर की सेना ने बम धमाकों से रावी के बांध उड़ा दिए. ताकि पानी को सोसायटी की तरफ जाने से रोका सके. जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी अपने रास्ते जा रहा था वो डायवर्ट होकर पंजाब के रिहायशी इलाकों में घुस गया. लोगों ने कहा कि स्कीम बचाने के लिए उन्होंने बंध तोड़ा है, इसलिए आया पानी यहां पर, नहीं तो पानी बिल्कुल सीधा जा रहा था, जिस तरह यहां बैठे हुए हैं, इस तरह हम वहां बैठे हुए थे, देख रहे थे हम लोग पानी सीधा अपने रास्ते पर जा रहा था, इस साइड पर नहीं था उसका रुख, उसका रुख किया गया, किया गया है, उसका रुख इधर नहीं था.

मतलब मुनीर एंड कंपनी अगर बारूद के जरिए रावी के बंध को नहीं उड़ाती तो यकीनन लोगों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता. मगर खास लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर ने आम लोगों की बलि चढ़ा दी. दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने चुन-चुनकर बाढ़ में सिर्फ वीआईपीज को बचाया है.

पंजाब में हाहाकार सीएम घूम रही थीं विदेशों की बाजार

कहा जा रहा है कि लोग चीखे-चिल्लाएं या बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाएं. मगर क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को इससे कोई फर्क पड़ता है. यकीन नहीं पड़ता. क्योंकि अगर पड़ रहा होता तो सैलाब के बीच मरियम 3 देशों का दौरा नहीं कर रही होती. बेशक वो अब वापस लौट आई हैं लेकिन उनके लौटते ही प्रधानमंत्री शहबाज शऱीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर चीन चले गए हैं. गए तो 6 दिन का दौरा बताकर हैं मगर कब वापस लौटेंगे किसी को नहीं पता.

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान की हुकूमत और सेना पर क्या आरोप है?

जवाब- बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सबसे पहले पार्क व्यू सोसायटी को बचाने की कोशिश हुई. फिर सांसदों के 5 रिजॉर्ट को बचाया गया. इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल को बचाने की कोशिश की गई. जबकि पाकिस्तानी अवाम राहत के लिए रास्ता देखती रही.

सवाल- हालात क्यों खराब हुए?

जवाब- किसी गरीब की जमीन पर कोई बदमाश कब्जा कर ले तो जमीन वापस लेना मुश्किल होता है, लेकिन दरिया की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो दरिया अपनी जमीन आसानी से वापस ले लेती है. रावी का ये इलाका 20 साल पहले से सूखना शुरू हुआ था. ज्यादा पानी नहीं था तो सोसायटियां बसा दी गईं जो बाढ़ में डूबी हैं.