पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को मौत के मुंह में भेज रही मरियम नवाज की सरकार? आंसुओं के साथ CM को कोस रही पब्लिक
पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को मौत के मुंह में भेज रही मरियम नवाज की सरकार? आंसुओं के साथ CM को कोस रही पब्लिक

Pakistan Army: बाढ़ से पस्त पाकिस्तान की सरकार रावलपींडी में सेना मुख्यालय और अपने 3 अन्य सैन्य छावनी को बचाने के लिए बांध तोड़ रही है. इससे मुल्क में बहुत आक्रोश है. क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:54 AM IST
पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को मौत के मुंह में भेज रही मरियम नवाज की सरकार? आंसुओं के साथ CM को कोस रही पब्लिक

Pakistan Dam Blast Update :कुदरत के प्रकोप ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है. खैबर पखतूनख्वा से लेकर कराची तक हाहाकारी सैलाब का तांडव दिखायी दे रहा है. सबसे बुरे हालात तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं. जो करीब-करीब बाढ़ की चपेट में आने से जलमग्न हो चुका है. पाकिस्तान में हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचायी रखी है. इस वक्त मुल्क के 3 सूबों का काफी बड़ा इलाका सैलाब की जद में है. इस डिजास्टर को मैनेज नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे. ये सब बातें कहकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग अपनी मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं.

मरियम नवाज का विरोध क्यों?
पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मरियम नवाज की हुकूमत है. सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल है. जिसमें मरियम नवाज बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार दौरे भी कर रही हैं. बावजूद इसके मरियम का सारा सिस्टम फेल हो चुका है. ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अब मरियम नवाज ने बारूद के जरिए सैलाब ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों को उड़ाने का प्लान तैयार कर लिया है, वो भी पंजाब सूबे के मुल्तान में.

दरअसल चिनाब नदी पर बने पुल में दर्जनों गड्ढे किए गए हैं. इन गड्ढों में बारूदी माइंस बिछायी गयी है. ताकि नदी का पानी उफान मारते हुए पुल पर आए. तो फिर पुल पर धमाके के साथ पानी को तितर-बितर किया जा सके, सैलाब का रास्ता रोका जा सके.

आप भी सोच रहे होंगे कि मरियम का बारूदी मास्टरप्लान तो जानलेवा है. ये इलाके के लोगों के लिए मौत का सबब बन सकता है. क्योंकि अगर कोई भी शख्स बारूदी माइंस की चपेट में आया तो उसके चीथड़े उड़ना तय है.

पाकिस्तानियों सबको 'बारूद' से उड़ा देगा?

जरा सोचिए हाहाकारी सैलाब को रोकने के लिए जिस सीएम को रेस्कयू ऑपरेशन चलवाने चाहिए थे. पानी रियाहशी इलाकों में ना घुसे इसलिए बांध बनाने थे. ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैंप बनाने चाहिए थे, लेकिन मैडम मरियम ने इसके बजाए बारूद बिछवाया, इसलिए उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं.

बाढ़ से पस्त पाकिस्तान की सरकार रावलपिंडी सेना मुख्यालय और 3 अन्य सैन्य छावनियां बचाने के लिए बांध तोड़ रही है. कई बांधों को विस्फोट करके तोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में बवाल मचा है. मरियम नवाज सरकार का कहना है कि प्रतिष्ठानों को बचाना जरूरी है. हम लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजने के बाद ही बांध तोड़ रहे हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

