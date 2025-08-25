पाकिस्तान को डुबो देगा 'चांद', मसखरों का नया 'कांड'; ये सियासी साइंस सुनकर लजा गए होंगे साइंटिस्ट!
Pakistan and moon: पाकिस्तान के सियासी खिलाड़ी ने सैलाब में जिन्नालैंड के डूबने इल्जाम चांद पर लगाया है. क्या है पाकिस्तीनी वजीर की फ्लड मून थ्योरी उसे जानकर हंसते-हंसते आपका पेट भी दुखने लग जाएगा.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:30 AM IST
Pakistan floods: चांद और पाकिस्तान का बहुत गहरा नाता है. भारत को पछाड़ने के लिए पाकिस्तान चांद तक पहुंच जाने का दावा कर बैठा है. पाकिस्तान के तो झंडे पर भी चांद है. लेकिन अब पाकिस्तान के एक धुरंधर मंत्री ने चांद पर ऐसा इल्जाम लगाया है जिसे सुनकर पाकिस्तानी माथा पीट रहे हैं और हमारी गारंटी है कि आप पेट पकड़कर हसेंगे. दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के कई शहर बाढ़ के चलते जलमग्न हैं. ऐसे में परेशान पाकिस्तानियों का कहना है कि कराची जैसा शहर भी कयामत के दिन का ट्रेलर देख रहा है. मुल्क की लाइफ लाइन कही जाने वाली कराची का हाल है खुद पाकिस्तानियों क्या कहकर बता रहे हैं पढ़ लीजिए. 

जो घर पहुंचा वो सिकंदर जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर

कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई है यहां गांव में लोगों के घर और जानवर सब पानी में डूब गए हैं या अल्लाह हमें माफ कर दें. आज तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज़ जो घर पहुंचा वो सिकंदर जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर. 

ये भी पढ़ें-  'अग्नि' की ज्वाला देख सुलगा नहीं धू-धू कर 'जला' पाकिस्तान? ट्रेलर देखकर जानिए क्या बोला

आपको क्या लगता है, कराची की सूरत क्यों बिगड़ी है. क्या वजह है कि रोशनी का शहर कहा जाना वाला कराची पानी के अंदर समा गया है.

- क्या कराची में बादल फटा है --  नहीं.
- क्या कराची में बांध टूटा है -- नहीं.
- क्या कराची के नाले जाम कर गए हैं -- नहीं.

सियासतदान का गजब ज्ञान

कराची में सैलाब आने की जो वजह है उसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं. कराची को दरिया बनाने वाली वजह है एक नेता जी का तलीफा - जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर चांद की 14 तारीख हो तो बारिश का पानी समंदर में नहीं जाता.

जी हां बिल्कुल सही सुना आपने. पाकिस्तानियों के लिए जो ईद का चांद है. जिस चांद के कैलेंडर से पाकिस्तान के लोगों का दिन शुरू होता है. वही चांद अब कराची को डुबोने का सबब बन चुका है और इस साइंटिफिक नॉलेज का सप्लायर कोई और नहीं बल्कि कराची का नेता सईद गनी है.

सिंध प्रांत के स्थानीय निकाय मंत्री सईद गनी की थ्योरी पर कुछ समझदार माथा पीट रहे हैं. पाकिस्तान के इन तेज तर्रार वजीर साहेब ने कराची के बदतर बदहाल हालात का ठीकरा कुछ इस तरह अल्लाह और कुदरत पर फोड़ दिया. बंदे ने कहा कि ये अल्लाह का निजाम है, डिपेंड करता है कि बारिशें कम होती हैं डिस्पोजल हमें किन तारीखों में मिलता है अगर 14 तारीख हो चांद की अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे की समंदर में सारा पानी चला जाए वो नहीं जाता है तो ये एक कुदरती निजाम है उसको समझने की जरूरत होती है.

समझे आप, नहीं आप नहीं समझे. आप क्या बड़े बड़े साइंसदान और पीएचडी की डिग्री लेकर घूम रहे प्रोफेसर सरीखे लोग सईद गनी की इस फ्लड मून थ्योरी नहीं समझ पाए हैं. लेकिन पाकिस्तान के इन मंत्री जी का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पाकिस्तान में माइक थामकर बैठे आला दर्जे के पत्रकार जो हिंदुस्तान को पानी पी-पी कर कोसते हैं. वो अपने इस मंत्री की चांद और पानी की कहानी पर माथा पीटने पर मजबूर हो गए.

कराची को चांद ने डुबोया!

पाकिस्तान में न तो इस तरह के हालात कोई नई बात है और नाही सईद गनी जैसे सियासत के बाजीगर इकलौते है. पांच साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का बारिश पर दिया गया वो बाकमाल बयान लोग याद कर रहे हैं, जिसे सुनकर तमाम साइंटिस्ट ने माथा पीट लिया था. 

वैज्ञानिक बिलावल!

तब विलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. ज्यादा बारिश यानी ज्यादा पानी और कम बारिश यानि कम पानी. बीते पांच सालों से पाकिस्तानी इस तरह के बयानों को सुनकर सुनकर यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इन जैसों को गूंगा नहीं तो हमें बहरा कर दे.  

जब से पाकिस्तान की अवाम को सईद मियां की फ्लड मून वाली थ्योरी पता चली है, कराची के लोग बौखलाए हुए हैं. कराची में कयामत सरीखी सैलाब की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान के बड़बोले हुक्मरानों पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस चीन की सेटेलाइट के दम पर पाकिस्तान के जोकर्स हिंदुस्तान को हराने का दम भर रहे हैं. आखिर वही चीनी सेटेलाइट्स चांद की साजिश का अलर्ट पाकिस्तान क्यों नहीं दे पाई. अल्लाह और कुदरत के खतरे से पाकिस्तान की अवाम को सावधान क्यों नहीं कर पा रही है.

कैसे बनेगा निजाम?

जब पाकिस्तान की अवाम का चुना निजाम ही नाकारा हो, आवारा हो और चांद को सैलाब का कसूरवार ठहरा रहा हो तो खुदा ही खैर करे. क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तबाही होगी, जितने लोग मरेंगे, इनका खजाना उतना लबालब होगा क्योंकि राहत और लोगों की मदद के नाम पर जिन्नालैंड की ये जल्लाद जोड़ी (शरीफ-मुनीर) दुनिया  से मोटी भीख मांगेगी और मदद के नाम पर मिले पैसों से आतंकियों की और अपनी जेबें भरेंगी. लेकिन जो पाकिस्तानी सैलाब में जान गंवा रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही दुआ मांग रहा है कि ऊपर वाला जल्द खैर करे और पाकिस्तान में तबाही पर विराम लगे.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Pakistan

