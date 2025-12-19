'पानी को हथियार बना रहा भारत...' PAK ने फिर अलापा सिंधु नदी का राग, दुनिया के सामने क्या गिड़गिड़ाए इशाक डार?

Pakistan News: पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने एक बार फिर सिंधु जल संधि का राग अलापा है. उन्होंने विदेश मंत्रालय में दुनिया भर के राजदूतों के सामने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी का पानी रोकना या उसकी दिशा बदलना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. डार ने यह भी कहा कि भारत का यह आक्रामक कदम साउथ एशिया की स्थिरता और शांति के लिए बड़ा खतरा है.बता दें कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया गया था.

भारत ने समाप्त की सिंधु जल संधि

भारत-पाकिस्तान के बीच साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ सिंधु जल संधि हुई थी. इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज ये 3 पूर्वी नदियां भारत और चिनाब, झेलम, सिंधु ये 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को बांटी गई थीं. कई तनावों और युद्धों के बावजूद अबतक यह संधि कायम रही थी, हालांकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से इस संधि को निलंबित कर दिया गया था. भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जवाब माना था.

पानी न मिलने से बौखलाए इशाक डार

इशाक डार ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा,' हमने अप्रैल 2025 में देखा कि भारत ने एकतरफा तरीके से सिंधु जलसंधि को निलंबित कर दिया, लेकिन अब हम भारत की ओर से ऐसे बड़े उल्‍लंघन देख रहे हैं, जो सिंधु जलसंधि के ओरिजन पर ही हमला करते हैं. क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्‍ट्रीय कानून की पवित्रता के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे.' पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस साल 2 बार चिनाब नदी के पानी में उतार चढ़ाव देखा.

'पानी को हथियार बना रहा भारत...'

इशाक डार ने कहा,' हमने इस साल 2 बार चिनाब नदी के पानी में असामान्‍य तरीके से उतार चढ़ाव देखा है. पानी के बहाव का यह असामान्‍य बदलाव पाकिस्‍तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है. यह भारत की ओर से चिनाब नदी में एकतरफा पानी छोड़ने के चलते है.' उन्होंने कहा,' भारत ने बिना पूर्व सूचना दिए ही पानी छोड़ा है और न ही पाकिस्‍तान को कोई डाटा दिया है, जो सिंधु जलसंधि के तहत जरूरी है.' इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वह भी ऐसे समय पर खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है.