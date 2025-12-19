Advertisement
trendingNow13046566
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपानी को हथियार बना रहा भारत... PAK ने फिर अलापा सिंधु नदी का राग, दुनिया के सामने क्या गिड़गिड़ाए इशाक डार?

'पानी को हथियार बना रहा भारत...' PAK ने फिर अलापा सिंधु नदी का राग, दुनिया के सामने क्या गिड़गिड़ाए इशाक डार?

Ishaq Dar On Indus Water Treaty: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत की ओर से समाप्त किए सिंधु जल संधि को लेकर कहा कि यह कदम साउथ एशिया की शांति के लिए गंभीर खतरा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 19, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पानी को हथियार बना रहा भारत...' PAK ने फिर अलापा सिंधु नदी का राग, दुनिया के सामने क्या गिड़गिड़ाए इशाक डार?

Pakistan News: पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने एक बार फिर सिंधु जल संधि का राग अलापा है. उन्होंने विदेश मंत्रालय में दुनिया भर के राजदूतों के सामने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिनाब नदी का पानी रोकना या उसकी दिशा बदलना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. डार ने यह भी कहा कि भारत का यह आक्रामक कदम साउथ एशिया की स्थिरता और शांति के लिए बड़ा खतरा है.बता दें कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया गया था. 

भारत ने समाप्त की सिंधु जल संधि 

भारत-पाकिस्तान के बीच साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ सिंधु जल संधि हुई थी. इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज ये 3 पूर्वी नदियां भारत और चिनाब, झेलम, सिंधु ये 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को बांटी गई थीं. कई तनावों और युद्धों के बावजूद अबतक यह संधि कायम रही थी, हालांकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से इस संधि को निलंबित कर दिया गया था. भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जवाब माना था. 

ये भी पढ़ें- मुनीर की सेना बलूचिस्तान में जबरन गायब कर रही महिलाएं, बढ़ते मामलों पर मानवाधिकार संस्था ने जताई चिंता

Add Zee News as a Preferred Source

पानी न मिलने से बौखलाए इशाक डार

इशाक डार ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा,' हमने अप्रैल 2025 में देखा कि भारत ने एकतरफा तरीके से सिंधु जलसंधि को निलंबित कर दिया, लेकिन अब हम भारत की ओर से ऐसे बड़े उल्‍लंघन देख रहे हैं, जो सिंधु जलसंधि के ओरिजन पर ही हमला करते हैं. क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्‍ट्रीय कानून की पवित्रता के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे.' पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस साल 2 बार चिनाब नदी के पानी में उतार चढ़ाव देखा. 

ये भी पढ़ें- DNA: अब ट्रंप करेंगे मुनीर का 'तख्तापलट'! अब नहीं करेंगे पाक पर कोई एहसान

'पानी को हथियार बना रहा भारत...'

इशाक डार ने कहा,' हमने इस साल 2 बार चिनाब नदी के पानी में असामान्‍य तरीके से उतार चढ़ाव देखा है. पानी के बहाव का यह असामान्‍य बदलाव पाकिस्‍तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है. यह भारत की ओर से चिनाब नदी में एकतरफा पानी छोड़ने के चलते है.' उन्होंने कहा,' भारत ने बिना पूर्व सूचना दिए ही पानी छोड़ा है और न ही पाकिस्‍तान को कोई डाटा दिया है, जो सिंधु जलसंधि के तहत जरूरी है.' इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वह भी ऐसे समय पर खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? समंदर के बजाए इस नदी से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? समंदर के बजाए इस नदी से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा