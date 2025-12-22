Advertisement
विदेशों में सिरदर्द बने पाकिस्तानी भिखारी, सऊदी की चेतावनी पर नकवी का एक्शन; इन लोगों पर लगाई पाबंदी


Pakistan Travel Restrictions: खाड़ी देशों में जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने चेतावनी दी है. उन्होंने आधे-अधूरे डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति न देने की घोषणा की है. 

 

Dec 22, 2025
Pakistan Beggars In Gulf Countries : सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे खाड़ी देशों ने पिछले कुछ दिनों में भीख मांगने और अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले कई पाकिस्तानियों को निर्वासित किया है. इसके लिए इस्लामाबाद को चेतावनी भी दी गई है. वहीं अब पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरु कर दिया है. गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पेशेवर भिखारियों और इनकंप्लीट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को विदेश यात्रा की अनुमति ने दिए जाने की चेतावनी दी है. 

पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही शर्मिंदगी

पाकिस्तानी गृह मंत्री का यह फैसला वीजा नियमों का उल्लंघन करने, डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से भीख मांगने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने समेत विदेशों में शर्मिंदगी झेलने की बढ़ती चिंताओं के बीच आया है. अधिकारियों के मुताबिक विदेशों ने खासकर खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी लोगों के भीख मांगने वाले गिरोहों में शामिल होने पर आपत्ति जताई है. इससे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा है. इससे पाकिस्तानी यात्रियों की कड़ी निगरानी भी शुरू हो गई है. 

गृह मंत्री की चेतावनी 

'अरब न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते पाकिस्कतान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने कहा कि इस साल 66,000 से अधिक यात्रियों को अनियमित यात्रा के संदेह में देश से बाहर जाने से रोका गया, जबकि खाड़ी देशों और अन्य देशों से हजारों पाकिस्तानियों को इलिगल माइग्रेशन के तहत कार्रवाई को लेकर निर्वासित किया गया है. रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि नकवी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को बदनाम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गरिमा और यात्रियों की सुविधा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. 

विदेशों में भीख मांगने जाते हैं पाकिस्तानी? 

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2025 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान ने भीख मांगने के आरोप में कई लोगों को वापस अपने देश डिपोर्ट किया है. सऊदी अरब और UAE में तो रमजान, हज और उमराह के दौरान भीख मांगने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाता है. इस दौरान सबसे ज्यादा भीख मांगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में भीख मांगने वालों को हिरासत में लिया जाता है, उनपर जुर्माना लगाया जाता है और देश में एंट्री बैन के साथ उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है. अधिकारियों ने यह भी पाया कि कई भिखारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठन के नेटवर्क के हिस्से के रूप में भी काम करते हैं. 

 

 

