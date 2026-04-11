पाक के जिन विमानों को भारत ने मार गिराया, अब उनकी भरपाई के लिए शरीफ की चीन से गुहार; ऑपरेशन सिंदूर के घाव भरने में जुटा 'आतंकिस्तान'

Pak Defence Deal With China: करीब एक साल पहले भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए घाव को पाकिस्तान भरने में लगा है. भारत की ओर से दिया गया यह घाव उसे हमेशा याद रहेगा. पाकिस्तान अब चीन के शानक्सी केजे-500 (Shaanxi KJ-500) विमान हासिल करने में लगा है. यह एक तरीके का एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान का AWACS विमान मार गिराया है.

दरअसल, AWACS विमान हवाई निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है. बताया जाता है कि यह दूर से ही दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल को पहचाने की क्षमता रखता है और सेना को तुरंत सूचना देता है. अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छह विमानों को नार गिराया था, जिसमें एक AWACS शामिल था.

भारत के दिए घाव से उबरने में लगा पाकिस्तान

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान चीन से KJ-500 AWACS विमान लेने की औपचारिक बातचीत जून 2025 से शुरू कर चुका है. यहां तक दावा तिया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के बीच का यह सौदा केवल AWACS तक सीमित नहीं है. चीन पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में भी है. हालांकि, चीन का यह एचक्यू-19 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को कई मौकों पर धोखा दे चुका है. ऑपरेशन सिंदूर में मिले घाव के बाद पाकिस्तान अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने में लगा है.

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वायुसेना की ताकत बढ़ाने में लगा पाकिस्तान

पाकिस्तान चीन से KJ-500 विमान लेने की असली वजह है कि वह अपने वायुसेना की ताकत बढ़ाने में लगा है. KJ-500 विमान को काफी आधुनिक माना जाता है. यह लंबी दूरी की निगरानी कर सकता है और लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को सही समय पर निर्देश देने की क्षमता रखता है. पाकिस्तान के इस कदम से स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद भी पड़ोसी मुल्क अपन हवाई कमजोरी को दूर करने की कोशिश में है और चीन उसकी मदद कर रहा है.

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