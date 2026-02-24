जेल के बाहर इमरान खान की बहन के साथ हुआ कुछ ऐसा, शरीफ सरकार की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती; देखें वायरल VIDEO

Imran Khan Sister Noreen Niazi: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बिगड़ती तबीयत के साथ अब उनकी बहन से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. इमरान की बहन नूरीन नाइजी उनसे मिलने जेल पहुंची, तब पुलिस की घेराबंदी और टूटी सड़कों के कारण वे एक गहरे नाले में गिर गईं.
Imran Khan Sister Noreen Niazi Video: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जेल में बिगड़ती तबीयत उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है. उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल नहीं दी जा रही है. इसके कारण उनकी तबीयत नाजुक हो गई है. साथ ही उनकी दाहिनी आंख की रोशनी सिर्फ 15 परसेंट रह गई है. इमरान की बिगड़ती हालत की खबरों की वजह से शहबाज और मुनीर सरकार की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है. अब इमरान खान की बहन से जुड़ी ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर शहबाज सरकार की बेइज्जती करवा रही है.
نورین نیازی نالہ کراس کرتے ہوئے گر گئیں pic.twitter.com/PNDTgXHcJf
— Makhdoom Shahab-ud-Din (@ShahabSpeaks) February 24, 2026
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नाइजी उनसे मिलने अदियाला जेल पहुंची, जहां वे हादसे का शिकार हो गईं. बताया जा रहा है कि पुलिस की घेरेबंदी और जेल के रास्तों को चारों तरफ से बंद करने के कारण वहां पैदल चलना भी मुश्किल था, जिसके कारण उनकी बहन हादसे का शिकार हो गईं, जब वे अपने भाई की सलामती की दुआ करने के लिए नमाज पढ़ने जा रही थीं, तभी संतुलन बिगड़ने के कारण वे नाले में गिर गईं.
हादसे को लेकर इमरान की दूसरी बहन अलीमा खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है. अलीमा का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जेल के गेट तक भी पहुंचने नहीं दिया. साथ ही उन्होंने PIMS अस्पताल की रिपोर्ट को लेकर अनिश्चितता जताई है. दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान को आधी रात में दूसरी आंख में इंजेक्शन लगाया गया था. लेकिन इस बात पर उनका कहना है कि आधी रात में इलाज करवाने का मतलब है कि सरकार कुछ छिपा रही है. साथ ही ऐसी हालात में भी परिवार और डॉक्टरों को इमरान से मिलने से रोक रही है.
अलीमा खान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई को पिछले चार महीने से कालकोठरी की तरफ अंधेरे और अकेले में रखा गया है. उन्हें परिवार और डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा. साथ ही उनकी बहन डॉ उज्मा खान से भी उन्हें केवल 20 मिनट ही मिलने दिया गया. परिवार चाहता है कि उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द इस्लामबाद के ‘शिफा इंटरनेशनल अस्पताल’ में भर्ती कराना चाहिए.