पाकिस्तान में पिता से मिलने के लिए तड़प रहे इमरान खान के बेटे, शरीफ सरकार ने अबतक नहीं दिया वीजा; मदद की लगाई गुहार

पाकिस्तान में पिता से मिलने के लिए तड़प रहे इमरान खान के बेटे, शरीफ सरकार ने अबतक नहीं दिया वीजा; मदद की लगाई गुहार


Imran Khan Son Fearing For His Health: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनके बेटों कासिम और सुलेमान ने चिंता जाहिर की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 16, 2026, 10:47 PM IST
पाकिस्तान में पिता से मिलने के लिए तड़प रहे इमरान खान के बेटे, शरीफ सरकार ने अबतक नहीं दिया वीजा; मदद की लगाई गुहार

Imran Khan In Islamabad Jail: इस्लामाबाद की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर उनके बेटों ने चिंता जताई है. इसके लिए वे अपने पिता से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं. इमरान खान के बेटे पाकिस्तानी अधिकारियों से 2 साल से ज्यादा समय बाद उनसे मिलने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं. इमरान खान के वकील ने पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को उनके दाहिनी आंख में आइसाइट कम होने की जानकारी दी थी, हालांकि अब मेडिकल बोर्ड ने इलाज के बाद उनकी आंखों में सूजन कम होने की जानकारी दी है. 

इमरान खान को नहीं मिल रहा इलाज 

इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने लंदन में न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के साथ बातचीत में कहा कि वे मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अनिश्चित हैं. उन्होंने सितंबर 2025 के बाद पहली बार गुरुवार 12 फरवरी 2026 को अपने पिता से बात की. उन्होंने बताया कि उनके पिता आमतौर पर अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करने से बचते हैं, लेकिन फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कुछ महीनों से अपनी आंख का इलाज नहीं मिल पा रहा है.  

ये भी पढ़ें- 7 दिन में बलूच कैदियों को रिहा करो, वरना तुम्हारे सैनिकों को मार डालेंगे...BLA ने मुनीर की सेना के 7 जवानों को बनाया बंधक, पाकिस्तान में हड़कंप

बेटों ने जताई चिंता 

कासिम ने अपने पिता के बारे में कहा,' कभी-कभी उदास महसूस करना मुश्किल होता है क्योंकि हम उनसे इतने लंबे समय से दूर हैं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एक बेहतर मेडिकल सुविधा में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और उन्हें अपने प्राइवेट डॉक्टरों तक पहुंच मिलनी चाहिए. अधिकारियों ने खान का मेडिकल प्रोसेस चलने की बात कही और विपक्ष की ओर से लगाए गए लापरवाही के आरोपों को खारिज किया है.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान की हार बना सियासी मुद्दा, मोहसिन से क्यों नाराज हुए आसिम मुनीर? पुराने बयान को लेकर नकवी पर लटकी तलवार

बेटों से नहीं मिलने दे रहा प्रशासन 

इमरान खाने के बेटे सुलेमान ने अपने पिता से मिलने की देरी को लेकर कहा,' हो सकता है कि प्रशासन को चिंता हो कि अगर हम उससे मिलने जाएंगे तो इससे और ज्यादा हंगामा होगा और उसकी स्थिति पर और ज्यादा ध्यान जाएगा.' वहीं कासिम ने कहा कि उनकी तात्कालिक चिंता उनका स्वास्थ्य है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जिनमें उनकी स्वतंत्रता, सही मानवाधिकार प्रक्रियाओं का पालन करना और कानून का शासन सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उचित और निष्पक्ष सुनवाई मिले. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Pakistan News

Trending news

