पेट्रोल की राशनिंग, ट्रैवल BAN और... ईरान-अमेरिका की टशन में खून के आंसू रो रहा PAK

Pakistan fuel crisis: पाकिस्तान में डीजल-पेट्रोल की राशनिंग और महंगे दामों को लेकर पाकिस्तानी जनता खून के आँसू रो रही है. बीते ढाई महीने में कई बार दाम बढ़ चुके हैं. कुल मिलाकर ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता का बिचौलिया बने पाकिस्तान की हवा टाइट है. तेहरान के प्रपोजल को ट्रंप द्वारा ठुकराए जाने के बाद पाकिस्तान समझ गया है कि दोनों अड़े हैं. होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जस का तस बना हुआ है. ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार ने पैसा बचाने के लिए जो उपाय किए थे उन्हें कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है.

पेट्रोल की राशनिंग, फॉरेन ट्रैवल BAN, 4 डे वीक और 50%WFH

पाकिस्तान ने ईरान-अमेरिका की जंग से निपटने के लिए ऐसे कई एहतियाती उपाय किए थे. कोई नेता और अफसर विदेश नहीं जाएगा. ऐसी का इस्तेमाल कम होगा. सरकारी गाड़ियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी वो अब 13 जून तक बढ़ा दी गई हैं.

पाकिस्तान का ऊर्जा संकट और गहराया

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक देश का ऊर्जा संकट गहरा गया है. ऐसे में उसने कौन-कौन से सख्त कदम उठाए, आइए विस्तार से बताते हैं.

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ईंधन और सरकारी वाहनों में कटौती

सरकारी फ्यूल अलायंस में 50% कटौती हुई थी. 60% सरकारी वाहन ऑफिस में बंद खड़े करके चाभियां जमा करा दी गई हैं. एम्बुलेंस और सार्वजनिक बसों जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है.

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कर्मचारियों के लिए नए नियम

अधिकांश सरकारी दफ्तरों में चार दिन का कार्य सप्ताह यानी फोर डे वर्क वीक जारी रहेगा. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा.

विदेश यात्राओं पर रोक

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

ऊर्जा बचत पर जोर

बिजली के बिल और डीजल-पेट्रोल के बिलों की सख्त निगरानी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान इतिहास के सबसे महंगे पेट्रोलियम दामों का सामना कर रहा है.

पाकिस्तान की इकोनॉमी पश्चिम एशिया संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है, क्योंकि वो पूरी तरह तेल आयात पर निर्भर है. अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हुए हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई को काटते हुए उसे गंभीर रूप से प्रभावित किया है.

क्षेत्रीय स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. कूटनीतिक प्रयास जारी हैं. कुवैत और यूएई में ड्रोन घुसपैठ और कतर के पास कारोबारी जहाज में लगी आग ने मौजूदा सीजफायर की कमजोर स्थिति को उजागर किया है. दोनों कब लड़ने लग जाएं और होर्मुज से तेल-गैस आना पूरी तरह बंद हो जाए को क्या होगा? ये सोचकर लाखों लोगों का कलेजा कांपा जा रहा है.

पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सामान्य सरकारी व्यवस्था के तहत देश चलाना अब असंभव सा हो गया है, इसलिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है.