नेपाल के बाद पाकिस्तान में 8 करोड़ Gen Z ने कसी कमर, क्या है मिशन नूर? शहबाज-मुनीर को 6 दिन का अल्टीमेटम!
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

नेपाल के बाद पाकिस्तान में 8 करोड़ Gen Z ने कसी कमर, क्या है मिशन नूर? शहबाज-मुनीर को 6 दिन का अल्टीमेटम!

Pakistan Gen Z: अब वो खबर जिसने शहबाज शरीफ समेत पूरी पाक फौज (Pak Army) के आका आसिम मुनीर (Asim Munir) एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है. पाकिस्तान में 'मिशन नूर' चल रहा है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ समेत तमाम नेताओं की मुल्क से रुखसती का टाइम आ गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:12 AM IST
Asim Munir News: पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास बस  150 घंटे का वक्त बचा है. अगर इन 150 घंटे के भीतर मुनीर ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान में बवाल मच जाएगा. पाकिस्तान में नेपाल कांड होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. दावा ये भी है कि मुनीर ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान में फ्रांस वाला फसाद होगा या पाकिस्तान में इंडोनेशिया वाली आगजनी होगी और पाकिस्तान में ब्रिटेन वाला बवाल होकर रहेगा.

लेकिन सवाल ये है क्यों और कैसे तो बड़े ध्यान से देखिए और तसल्ली से सुनिए- एक युवती अदब से गुजारिश कर रही हैं कि मिशन नूर 20 सितंबर रात 9 बजे, खुले आसमान के नीचे अजान देकर या अजान सुनकर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराना है, क्या आप इस मिशन में मेरा साथ देंगे?

यानी 20 सितंबर को रात 9 बजे, अजान सुनकर जो अजान हो रही होगी, इस मुल्क के जो जालिम हुक्मरान हैं, इनसे छुटकारा पाने की दुआ मांगनी है. अपने मुल्क के खातिर, अपने बच्चों के खातिर, अल्लाह हम आपकी अदालत में अपना मुकद्दमा पेश करते हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक भी इस मिशन नूर की बात कर रहे हैं. दूसरे ने कहा कि इससे हम ऐलान करेंगे कि हम इस निजाम से बगावत करते हैं, हम नहीं मानते हैं.

क्या है मिशन नूर?

दरअसल कहा जा रहा है कि नेपाल और फ्रांस से सबक लेते हुए पाकिस्तान ने मुनीर एंड मंडली को उखाड़ फेंकने के लिए ऐलान-ए-जंग छेड़ दी है. जिसके तहत पाकिस्तान की जेंजी कौम ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है. जिसे 'मिशन नूर' का नाम दिया गया है. इस मिशन के लिए 20 सितंबर की तारीफ मुकर्रर की गई है और पाकिस्तान की अवाम से अपील की गई है कि 20 सितंबर रात 9 बजे सभी अपने घरों की छत पर जाएं और जोर से अजान लगाएं.

20 सितंबर रात 9 बजे एकजुट होकर अजान दें. मिशन नूर का संदेश साथ में दें. इसका वीडियो बनाएं और पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाएं. लोग मिशन नूर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इसमें एक और चीज जोड़ी जाए कि जब मिशन नूर का ये सारा प्रोसेस चल रहा हो. तो आप नकाब पहन लें, बेशक अपना चेहरा छुपा लें, लेकिन ये करें जरूर. आपकी कंट्री का आपको बता है जालिम हुक्मरान हैं. ये सारे के सारे फिरॉन बैठे हैं, जिस तरह फिरॉन ने सारे बच्चे मरवा दिए थे. ये भी सारे मरवाने के चक्कर में हैं, आसिम मुनीर साहब, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ. ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है. मेरी सलाह है आपको वीडियो बनाएं आप इसकी और वीडियो को अपलोड कर दें.

150 घंटे में मुल्क छोड़कर भागेगा?

20 सितंबर को अभी 6 दिन का वक्त बचा है. 6 दिन बाद पाकिस्तान के हालात क्या बनने वाले हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के 8 करोड़ से ज़्यादा जेन जी का मिशन नूर से जुड़ने का दावा किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं हुक्मरानों और जालिमों को मिशन नूर से तकलीफ हो रही है, अजान से तकलीफ हो रही है, अजान से क्या तकलीफ है आपको, अजान से तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होती है तो शैतान को होती है, अजान सुनकर दूर अगर कोई भागता है तो शैतान भागता है. इस अजान को हल्के में मत लीजिए, इस अजान के पीछे बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है. ये जालिम जितना इस कौम के एक होने से डरते हैं. किसी और से नहीं डरते हैं'.

पाकिस्तानी जनता दावा  कर रही है कि पक्की ख़बर मिली है कि मिशन नूर की आहट भर से पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ-पांव कांप रहे हैं. क्योंकि बलोचिस्तान ने पाकिस्तान के जंगी ऐलान कर रखा है. खैबर पख़्तुख्वां में मुनीर सेना ने आग लगा रखी है. गिलगिट-बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान से खुश नहीं. ऐसे में पाकिस्तानी अवाम ने नेपाल से जो ताजा-ताजा सबक सीखा है अगर फील्ड मार्शल ने उसे सख्ती से कुचलने कोशिश की तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुनीर की हरकतों से मुल्क पहले ही भरा बैठा है.

माना जा रहा है कि मिशन नूर तो बस ट्रेलर है. अगर 20 सितंबर को ये सक्सेसफुल हुआ तो यकीन मानिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दूसरा मिशन बहुत जल्द लॉन्च होगा. जिसमें आप मुनीर को हेलीकॉप्टर से लटककर भागते हुए भी देखेंगे और हो सकता है कि शहबाज शरीफ की हालत भी के पी ओली जैसी नजर आए.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Mission NoorShehbaz Sharif

