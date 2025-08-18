पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट
Advertisement
trendingNow12886266
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट

Pakistan Gender Pay Gap: भले ही आज के समय में पुरुष और महिलाएं दोनों समान नौकरी कर रहे हों, लेकिन वेतन के मामले में असमानता जरूर देखी जा सकती है. पाकिस्तान को लेकर इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट

Pakistan News: पाकिस्तान में महिलाएं और पुरुषों के वेतन से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है. इसके मुताबिक यहां की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफी कम वेतन दिया जाता है. दोनों की कमाई में काफीा अंतर है. यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की ओर से जारी की गई है. पाकिस्तान की यह हालत साउथ एशियाई देशों में सबसे खराब मानी गई है.  

पुरुषों से कम कमाती हैं महिलाएं 
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महिलाएं औसतन अपने पुरुष सहकर्मियों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं. यह वेतन अंतर वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी बदतर है. एक तरफ जहां कुछ देशों ने इस खाई को कम करने की दिशा में थोड़ी बहुत प्रगति की है, वहीं पाकिस्तान में हालात जस के तस हैं. सामाजिक परंपराएं, आर्थिक ढांचा और संस्थागत कारक इस भेदभाव को और मजबूत करते हैं. ज्यादातर पाकिस्तानी महिलाएं खेतों में मजदूरी और घरों में कामकाज जैसे कम तनख्वाह वाले अनौपचारिक कामों में लगी रहती हैं. यहां उन्हें न तो कानूनी सुरक्षा मिलती है और न ही पक्के रोजगार और लाभ की सुविधा. 

ये भी पढ़ें- 'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान पर पाक में घमासान, नकवी ने दिया साथ तो जनता हुई नाराज

समाज में बढ़ी असमानता 
ILO की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि औपचारिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और उद्योगों में भी महिलाएं पुरुषों से कम ही वेतन पाती हैं. ऊंचे पदों तक पहुंचने में तो अंतर और ज्यादा बढ़ जाता है. इसे ही ग्लास सीलिंग कहा जाता है. इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि आधी आबादी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता. इस असमानता की जड़ें केवल अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक सोच में भी छिपी हैं. समाज में अब भी यह मान्यता है कि घर और बच्चों की जिम्मेदारी महिलाओं की है, जिससे वे पूरा समय नौकरी नहीं कर पातीं. ग्रामीण और परंपरागत इलाकों में सुरक्षा और आवाजाही की दिक्कतें भी उनके रोजगार के रास्ते रोकती हैं. शिक्षा व्यवस्था भी महिलाओं को आधुनिक और बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए तैयार नहीं कर पाती. इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भर्ती और प्रमोशन के दौरान पूर्वाग्रह महिलाओं के खिलाफ ही काम करते हैं. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात

लिंग असमानता बनी समस्या 
ILO की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ लैंगिक-संवेदनशील नीतियां लागू की हैं, जिनमें मातृत्व अवकाश प्रावधान, उत्पीड़न-विरोधी कानून और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं के लिए कोटा शामिल हैं. हालांकि इनका सही से पालन नहीं होता. ऊपर से अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहां ये नियम लागू ही नहीं हो पाते. रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों में लिंग असमानता एक आम समस्या है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति सबसे खराब है. यह देश वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांकों में लगातार निचले पायदान पर है. विश्व आर्थिक मंच की 2025 की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को 156 देशों में 151वां स्थान मिला है. यानी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में यह लगभग सबसे नीचे है. ( इनपुट-IANS) 

FAQ

पाकिस्तान में वेतन असमानता कितनी है?
पाकिस्तान में महिलाएं पुरुषों से 34% कम कमाती हैं. 

असमानता के क्या कारण हैं? 
सामाजिक परंपराएं, आर्थिक ढांचा और संस्थागत कारक वेतन असमानता के मुख्य कारण हैं. 

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कैसे बढ़ सकती है?
महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ सकती है. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश से ट्रैफिक पैदल... आज पूरे दिन रेड अलर्ट है
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
;