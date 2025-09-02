PAK News: VIP बचाने के लिए शहबाज सरकार ने दूसरी ओर मोड़ दिया प्रचंड रावी का रुख, बाढ़ में डूब आम लोग

Why Flood Occurred in Lahore Pakistan: मॉनसून के रौद्र रूप की वजह से इन भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है. जिन्नालैंड के कई सारे शहर इन दिनों पानी में डूबे हुए हैं. इस बाढ़ के लिए पाकिस्तान अब तक भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था लेकिन अब जो ताजा खुलासा हुआ, उससे शहबाज-मुनीर को सांप सूंघ गया है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी नाक बचाने के लिए अब क्या कहें. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर फूटे वॉटर बम का मास्टर माइंड असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है.

बाढ़ ने तहस-नहस कर दी सोसायटी

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर शहर में पार्क व्यू सोसायटी को सबसे पॉश इलाका माना जाना था. सोयायटी में एक-एक मकान की कीमत करोड़ों में थी. मगर बाढ़ ने यहां जबरदस्त कहर ढहाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया है. लोग अपना मकान 90-90 हज़ार में बेचकर भाग रहे हैं.

दरअसल, जिस पार्क व्यू सोसायटी में करोड़ों कें मकान कौड़ियों में बेचे जा रहे हैं. वो पार्क व्यू सोसायटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करप्शन का जीता-जागता उदाहरण है. जिसे रावी नदी की जमीन पर अवैध कब्जा करके बसाया गया था.

नदी के रास्ते पर कब्जा कर काट दी कालॉनी

रावी नदी का ये इलाका पिछले 20 साल से सूखा पड़ा था. इसी बात का फायदा उठाकर मुनीर एंड कंपनी ने करीब 300 एकड़ में बिजनेसमैन अब्दुल अलीम खान को यहां सोसायटी बनाने की इजाजत दे दी. दावा किया जाता है कि इसके बदले में भारी-भरकम कमीशन खाई गई.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना केवल अवैध सोसायटी बनवाई बल्कि जिस वक्त रावी ने प्रचंड रूप दिखाया तो मुनीर की सेना ने बम धमाकों से रावी के बंध उड़ा दिए. जिससे पानी को सोसायटी की तरफ जाने से रोका सके. जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी अपने रास्ते जा रहा था, वो डायवर्ट होकर पंजाब के रिहायशी इलाकों में घुस गया.

खास लोगों को बचाने के लिए डुबोए आम लोग

लोगों का कहना है कि अगर मुनीर एंड कंपनी खास लोगों को बचाने के लिए बारूद से रावी के बंध को नहीं उड़ाती तो लोगों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता. दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने चुन-चुनकर बाढ़ में सिर्फ वीआईपीज को बचाया है.

सबसे पहले पार्क व्यू सोसायटी को बचाने की कोशिश की गई. फिर सांसदों के 5 रिजॉर्ट को बचाया गया. इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल को बचाने की कोशिश की गई. जबकि पाकिस्तान की आम अवाम राहत के लिए रास्ता देखती रही.

सैलाब के बीच विदेश दौरों पर घूम रहे नेता

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जिस अवाम ने मुनीर को हीरो बताया था. अब पाकिस्तान की वही अवाम चीख-चीखकर पीएम शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोस रही है. इल्जाम लगा रही है कि अगर रावी के रास्ते में अवैध सोसायटी नहीं बसाई जाती तो रावी का रास्ता बदलने की नौबत नहीं आती और ना ही इतनी तबाही देखने मिलती.

लोग चीखे-चिल्लाएं या बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाएं. मगर क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को इससे कोई फर्क पड़ता है. यकीन नहीं पड़ता क्योंकि अगर पड़ रहा होता तो सैलाब के बीच मरियम 3 देशों का दौरा नहीं कर रही होती. बेशक वो अब वापस लौट आई हैं. लेकिन उनके लौटते ही प्रधानमंत्री शहबाज शऱीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर चीन चले गए हैं..गए तो 6 दिन का दौरा बताकर हैं.मगर कब वापस लौटेंगे किसी को नहीं पता.