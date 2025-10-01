पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 268.68 रुपए, फिर भी भारत से क्यों है सस्ता?

1 october Petrol-Diesel price: पाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल अब 268.68 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल 276.81 रुपये प्रति लीटर हो गया. ये बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमतें भी भारत से सस्ती हैं. जानें इसके पीछे का खेल.

पाकिस्तान में पेट्रोल 268.68 रुपए प्रति लीटर

ARY न्यूज के अनुसार, "पाकिस्तान की वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल के दाम 4.07 रुपये और डीजल के 4.04 रुपये बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है." ‌जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 4.07 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे नई दरें 268.68 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं. इस बीच, हाई-स्पीड डीज़ल की कीमतों में 4.04 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे नई दरें 276.81 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं. पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं. यह बदलाव पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में कमी की घोषणा के बाद आया है. आदेश के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 79.14 रुपए कम कर दी गई है, जिससे इसकी कीमत 2,527 रुपए से घटकर 2,448 रुपए हो गई है.

भारत से सस्ता कैसे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत?

अब उस गणित को समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कैसे सस्ता है पेट्रोल. असल में 1 अक्टूबर 2025 को 1 पाकिस्तानी रुपया (PKR) लगभग 0.314 भारतीय रुपये (INR) के बराबर है. और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 268.68 PKR प्रति लीटर हो गई है, जो INR में बदलने पर लगभग 84.50 रुपये (268.68 × 0.314) बनती है. दूसरी तरफ भारत में दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में लगभग 103.50 रुपये है. अब अगर दोनों देशों की तुलना करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल भारत से काफी सस्ता है.

इसके पीछे की वजह क्या है?

अंतर का मुख्य कारण पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी है, हालांकि, पाकिस्तान में कम आय के चलते वहां के लोग इसे महंगा महसूस करते हैं. भारत में स्थिर अर्थव्यवस्था और रिफाइनरी क्षमता फायदा देती है, लेकिन टैक्स बोझ आम आदमी पर पड़ता है. कुल मिलाकर, मुद्रा विनिमय और नीतिगत अंतर से पाकिस्तान का पेट्रोल 10-20 रुपये सस्ता पड़ता है.