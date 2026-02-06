DNA: कंगाली में आटा गीला... आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तानी शहरों से चोरी हो रहे गटर के ढक्कन, सरकार को खर्च करने पड़ गए 250 करोड़

Pakistan Gutter Cover Theft: ईरान को लेकर ट्रंप क्या फैसला लेंगे ये फिलहाल साफ नहीं है और सुबह-शाम ट्रंप की चरण वंदना करने वाला पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है ये भी आज तक साफ नहीं हो पाया है. पाकिस्तान के हुक्मरान सालों से कश्मीर दिवस के मौके पर ऐसे ही बयान देते नजर आए हैं लेकिन हैरान करने की बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना छोड़ा नहीं है. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इसी फितरत से भारत भी वाकिफ है. यही वजह है कि भारत ने हर मौके पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है. इस्लामाबाद के तरलई कलां इलाके में एक मस्जिद के अंदर धमाका हो गया था. धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. तरलई कलां की इस मस्जिद में शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं. इसी वजह से शक जाहिर किया जा रहा है कि इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का हाथ हो सकता है. पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव किस तरह बढ़ रहा है?

इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे कौन?

इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस साल 2016 से पाकिस्तान में एक्टिव रहा है. इस्लामिक स्टेट ने पहले खैबर पख्तून्ख्वा में शिया समुदाय पर हमले किए थे फिर गिलगित बालटिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाया गया और अब इस्लामिक स्टेट का आतंक इस्लामाबाद तक पहुंच गया है. पिछले 10 सालों में इस्लामिक स्टेट के हमलों में शिया समुदाय से जुड़े 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. अधिकतर हमलों में फिदायीन आतंकियों का इस्तेमाल किया गया है और टारगेट शिया समुदाय की मस्जिदें ही रही हैं. इस्लामाबाद में भी सुसाइड ब्लास्ट ही हुआ था और टारगेट शिया मस्जिद ही थी. इसी वजह से शक जाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ही है. अब सवाल ये उठता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि उसने सीधे पाकिस्तान की राजधानी को ही निशाना बना दिया है. इस जुर्रत की वजह है वो मेहरबानी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस आतंकी संगठन पर की है. साल 2025 में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस्लामिक स्टेट और हाफिज सईद के लश्कर-ए-तोएबा का गठबंधन कराया था. इस मीटिंग में इस्लामिक स्टेट का कमांडर मीर शफीक और लश्कर का कमांडर राणा मोहम्मद शामिल हुआ था. इस गठजोड़ के बाद ये तय किया गया था कि बलोचिस्तान में इस्लामिक स्टेट अब बलोच बागियों पर हमले करेगा और लश्कर पूरी तरह कश्मीर में आतंक फैलाने पर फोकस करेगा.

पाकिस्तान में गटर के ढक्कन गायब

इस्लामिक स्टेट को छत्रछाया देकर मुनीर ने मानों बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है. पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती हासिल होने के बाद इस्लामिक स्टेट बेकाबू हो गया है और वो अपने ओरिजिनल एजेंडा यानी शिया और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है. आपको याद होगा कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि खाने को रोटी नहीं है और चले हैं कश्मीर पर कब्जा करने. आज ये कहावत थोड़ी बदल गई है. अब कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान में गटर के ढक्कन बचाना मुश्किल हो गया है और चले हैं कश्मीर कब्जाने.

गटर के ढक्कनों में खर्च किए करोड़ों

2025 में पूरे पाकिस्तान में 1 लाख 4 हजार गटर के ढक्कन चोरी हो गए थे. सबसे ज्यादा ढक्कन कराची में चोरी किए गए थे. कराची में एक साल के अंदर 88 हजार ढक्कन चोरी हुए थे. कराची के बाद लाहौर का नंबर है जहां 10 हजार ढक्कन चोरी हुए. तीसरे नंबर है पेशावर जहां 4400 ढक्कन चोरी हुए और चौथे नंबर पर है राजधानी इस्लामाबाद जहां एक साल में 1600 गटर के ढक्कन चोरी किए गए थे. इन गटर के ढक्कनों को रीप्लेस करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को पिछले साल 250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे. यानी कंगाली में आटा गीला हो गया था । तो अगर अगली बार सोशल मीडिया पर कोई पाकिस्तानी आपको भरा बुला कहे तो उसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही साथ चोरी किए गए गटर के ढक्कर याद दिला दीजिएगा ताकि उसे सनद रहे कि वो पाकिस्तान में रहता है .