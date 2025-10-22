DNA: हाफिज सईद की 'फौज' का खतरनाक VIDEO, पहले जैश, अब लश्कर..'खातून ब्रिगेड' का टेरर!

Advertisement
Pakistan Hafiz Saeed: कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस चैनल्स के मुताबिक लश्कर-ए-तोएबा के टेरर कैंप्स में अब कम उम्र महिलाओं को टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है. इन महिलाओं को किस मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:04 AM IST
Pakistan Khatoon Brigade: पुणे में खातूनों की नमाज पर विवाद हुआ तो पाकिस्तान से हाफिज की खतरनाक खातूनों से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा ने महिला आतंकियों की नई ब्रिगेड तैयार कर ली है.

कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस चैनल्स के मुताबिक लश्कर-ए-तोएबा के टेरर कैंप्स में अब कम उम्र महिलाओं को टेरर ट्रेनिंग दी जा रही है. इन महिलाओं को किस मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, उसे जानने के लिए लश्कर के एक ऐसे ही टेरर लेक्चर से जुड़ा ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है.

हाफिज सईद की इस आतंकी साजिश की एक-एक डीटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर ऑडियो और वीडियो में है क्या. वीडियो जब 24वें सेकेंड पर पहुंचता है तो दीवार पर टंगे मॉनिटर में बदलाव होता है और वहां लिखा दिखता है - AI SAFETY SUMMIT UK. यानी आतंक की इस क्लास में ब्रिटेन की AI SAFETY SUMMIT की स्लाइड चलाई जा रही थी.

हाफिज की महिला खातून ब्रिगेड

बता दें कि इस वर्ष 2023 की इस समिट या इसके आयोजकों का लश्कर-ए-तोएबा से कुछ लेना-देना नहीं है. लेकिन शब्द अंग्रेजी में लिखे थे तो इस स्लाइड को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह दिखा दिया गया. खैर  पाकिस्तानियों के लिए तो काला अक्षर और वो भी अंग्रेजी का भैंस बराबर है. ब्रिटेन की समिट की स्लाइड को हाफिज का कोई बड़ा आतंकी प्लान मानकर ये खतरनाक खातून अपनी कॉपी में इस टेरर चैप्टर की हर लाइन को पूरी शिद्दत के साथ लिखने लगीं.

हाफिज की इन खतरनाक खातूनों की तस्वीरें वायरल हो चुकि हैं. अब हम आपको महिला आतंकियों की इस ब्रिगेड से जुड़ा पूरा प्लान बताने जा रहे हैं.

लड़कियों का किया जा रहा ब्रेनवॉश

दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर-ए-तोएबा ने अपना काम करने का तरीका बदला है. अब लश्कर सामाजिक संगठनों की आड़ में आतंकी भर्ती और फंडिंग कर रहा है. मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों के ब्रेनवॉश के लिए मुस्लिम गर्ल्स लीग का गठन किया गया है. कॉलेजों में आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मुस्लिम यूथ लीग नाम का छात्र संगठन बनाया है.  गांव-देहात से फंडिंग करने के लिए लश्कर के पॉलिटिकल विंग मरकजी मुस्लिम लीग का दायरा बढ़ाया गया है और  महिला आतंकियों की भर्ती के लिए मुस्लिम वीमेन लीग बनाई गई है.

भारत के खिलाफ भड़का रहे आतंकी

हाफिज सईद की मुस्लिम वीमेन लीग का वीडियो भी वायरल हो रहा है. ये वीडियो लाहौर के नजदीक अलीपुर का है, जहां घर में काम करने वाली महिलाओं को बुलाया गया था. आयोजन में भाषणों के जरिए कथित जेहाद और भारत के खिलाफ आतंक को जायज ठहराया गया था. इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा. हाफिज सईद ने ये नई टेरर साजिश क्यों रची है, अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं.

दरअसल कथित सामाजिक संगठनों के जरिए पैसा जुटाने से टेरर फंडिंग को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी से बचाया जा सकता है. अगर किसी वारदात में लश्कर के छात्र संगठनों से जुड़े आतंकियों का नाम भी आता है, ऐसी स्थिति में भी सीधा इल्जाम लश्कर के ऊपर नहीं लगेगा और महिलाओं का ब्रेनवॉश करने से घर-घर तक आतंकी प्रोपेगेंडा आराम से पहुंचाया जा सकता है.

महिला आतंकी ब्रिगेड दोबारा एक्टिव

इसी महीने DNA के 9 अक्टूबर के संस्करण में हमने आपको बताया था कि किस तरह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिला आतंकियों की ब्रिगेड दोबारा एक्टिव की है. इस गुट को नाम दिया गया है जमात-अल-मुमिनात. मसूद अजहर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही महिला आतंकियों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का प्लान बनाया है. ये तथ्य बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का आतंकियों पर बड़ा असर हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ आतंकी बल्कि मुनीर की फौज भी डरी हुई है. इस दहशत का लेटेस्ट सबूत है पाकिस्तान के JOINT CHIEF OF STAFF जनरल शाहिद शमशाद का वो बयान, जिसमें मुनीर के जनरल भारत के महत्व और शक्ति को कबूल रहे हैं. ये कबूलनामा आपको भी जानना चाहिए.

मुनीर के कमांडरों को लग रहा है कि भारत के सामने नरम पड़ जाना ही आखिरी विकल्प है तो दूसरी तरफ हाफिज और मसूद जैसे कथित मुजाहिद भी भली-भांति समझ गए हैं. अगर अपना वजूद बचाना है तो महिलाओं के पीछे जाकर छिपना ही आखिरी विकल्प है.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

