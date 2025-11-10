जाफर एक्सप्रेस में बलूचों का फिर होगा तांडव? पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की उड़ी नींद, खौफ में ट्रेन नहीं चलाने का लिया फैसला

Pakistan halts Jaffar Express amid terror threats: पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों की धमकी से जाफर एक्सप्रेस को 9 से 12 नवंबर तक 4 दिनों के लिए रोक दिया गया है. बीएलए जैसे ग्रुप्स ने इस साल 7 बार हमले किए, 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं. जिसके बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है. क्वेटा-पेशावर रूट पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है. हजारों यात्री परेशान हैं. आर्मी ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान में तनाव चरम पर है.
Jaffar Express: पाकिस्तान में ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है.जाफर एक्सप्रेस, जो क्वेटा से पेशावर तक चलती है, वो चार दिनों के लिए बंद हो गई है. जिसकी वजह है आतंकी धमकियां. रेलवे ने साफ कहा कि पैसेंजर्स, स्टाफ और ट्रेन की सेफ्टी को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया. ये ट्रेन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ती है, और हजारों लोग रोजाना इसके भरोसे सफर करते हैं. लेकिन हाल के दिनों में ये आतंकियों का निशाना बनी हुई है. जिसके बाद पूरी पाकिस्तान सरकार खौफ में है. आइए, इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं.
सुरक्षा अलर्ट ने रुकवाई ट्रेन
इस्लामाबाद से खबर आई है कि पाकिस्तान रेलवे ने 9 नवंबर से 12 नवंबर तक जफ्फर एक्सप्रेस की सर्विस रोक दी. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया कि बीएलए और टीटीपी के स्लीपर सेल्स ट्रेन पर हमला कर सकते हैं. रेलवे अफसरों का कहना है, "ये फैसला पैसेंजर्स, स्टाफ और ट्रेन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है." एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया. ये सस्पेंशन मार्च 2025 के हाईजैकिंग के बाद दोबारा आया, जब बीएलए ने ट्रेन को कब्जे में ले लिया था.
बलूच विद्रोह का पुराना सिलसिला: क्यों बनी ट्रेन टारगेट?
बलूचिस्तान में अलगाववाद की जड़ें गहरी हैं. बीएलए जैसे ग्रुप्स का दावा है कि पंजाबी सरकार बलूच संसाधनों का शोषण कर रही है. जाफर एक्सप्रेस इस साल 7 बार निशाना बनी है. अकेले इस साल जाफर एक्सप्रेस पर सात बार हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 30 नागरिक मारे गए हैं और 35 से अधिक घायल हुए हैं.
जाफर एक्सप्रेस बहुत है खास
जाफ़र एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की प्रमुख यात्री ट्रेनों में से एक है, जो बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ती है. यह विभिन्न प्रांतों के यात्रियों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क का काम करती है. डॉन के अनुसार, अक्टूबर में सिंध के शिकारपुर ज़िले में रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफ़र एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें कम से कम सात लोग घायल हो गए थे.