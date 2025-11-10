Advertisement
trendingNow12996029
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

जाफर एक्सप्रेस में बलूचों का फिर होगा तांडव? पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की उड़ी नींद, खौफ में ट्रेन नहीं चलाने का लिया फैसला

Pakistan halts Jaffar Express amid terror threats: पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों की धमकी से जाफर एक्सप्रेस को 9 से 12 नवंबर तक 4 दिनों के लिए रोक दिया गया है. बीएलए जैसे ग्रुप्स ने इस साल 7 बार हमले किए, 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं. जिसके बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है. क्वेटा-पेशावर रूट पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है. हजारों यात्री परेशान हैं. आर्मी ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान में तनाव चरम पर है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जाफर एक्सप्रेस में बलूचों का फिर होगा तांडव? पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की उड़ी नींद, खौफ में ट्रेन नहीं चलाने का लिया फैसला

Jaffar Express: पाकिस्तान में ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है.जाफर एक्सप्रेस, जो क्वेटा से पेशावर तक चलती है, वो चार दिनों के लिए बंद हो गई है.  जिसकी वजह है आतंकी धमकियां. रेलवे ने साफ कहा कि पैसेंजर्स, स्टाफ और ट्रेन की सेफ्टी को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया. ये ट्रेन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ती है, और हजारों लोग रोजाना इसके भरोसे सफर करते हैं. लेकिन हाल के दिनों में ये आतंकियों का निशाना बनी हुई है. जिसके बाद पूरी पाकिस्तान सरकार खौफ में है. आइए, इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं.

सुरक्षा अलर्ट ने रुकवाई ट्रेन
इस्लामाबाद से खबर आई है कि पाकिस्तान रेलवे ने 9 नवंबर से 12 नवंबर तक जफ्फर एक्सप्रेस की सर्विस रोक दी. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया कि बीएलए और टीटीपी के स्लीपर सेल्स ट्रेन पर हमला कर सकते हैं. रेलवे अफसरों का कहना है, "ये फैसला पैसेंजर्स, स्टाफ और ट्रेन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है." एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया.  ये सस्पेंशन मार्च 2025 के हाईजैकिंग के बाद दोबारा आया, जब बीएलए ने ट्रेन को कब्जे में ले लिया था.

बलूच विद्रोह का पुराना सिलसिला: क्यों बनी ट्रेन टारगेट?
बलूचिस्तान में अलगाववाद की जड़ें गहरी हैं. बीएलए जैसे ग्रुप्स का दावा है कि पंजाबी सरकार बलूच संसाधनों का शोषण कर रही है. जाफर एक्सप्रेस इस साल 7 बार निशाना बनी है. अकेले इस साल जाफर एक्सप्रेस पर सात बार हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 30 नागरिक मारे गए हैं और 35 से अधिक घायल हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जाफर एक्सप्रेस बहुत है खास
जाफ़र एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की प्रमुख यात्री ट्रेनों में से एक है, जो बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ती है. यह विभिन्न प्रांतों के यात्रियों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क का काम करती है. डॉन के अनुसार, अक्टूबर में सिंध के शिकारपुर ज़िले में रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफ़र एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें कम से कम सात लोग घायल हो गए थे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Jaffar Express

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा