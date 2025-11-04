अज्ञानी और नकली फील्ड मार्शल, डॉलर के बदले वफादारी बेचती है 'मुनीर सेना'; PAK नेता ने सुनाई खरी-खरी

Pakistan Army: पाकिस्तान अपनी सेना को लेकर अकसर विवादों में रहता है, कभी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तो कभी अपने ही लोगों को मारने के लिए लेकिन इस बार उसकी चर्चा की वजह कुछ और है. इस बार पाकिस्तान के ही एक नेता आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली पाक आर्मी को भाड़े की सेना करार दिया है, जो पैसा लेकर किसी के लिए भी गोली बरसाने के लिए तैयार जोती है.

डॉलर के बदले वफादारी बेचती है पाक सेना

सिंधी राष्ट्रवादी संगठन जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के चेयरमैन शफी बुरफात ने पाकिस्तान की सेना पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सेना को 'भ्रष्ट भाड़े की माफिया' बताया जो 'डॉलर के लिए वफादारी बेचती है' और दुनिया के देशों को अपने फायदे के लिए धोखा देती है.

बुरफात ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए नीतियां बनाई हैं. उनके मुताबिक,'यह सेना कभी ईमान, विचारधारा या न्याय के लिए नहीं लड़ी, बल्कि हमेशा पैसे के लिए लड़ी है.'

अमेरिका के साथ का दिखावा किया और लादेन में घर छिपा था

उन्होंने कहा कि सोवियत-अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुद को जिहाद का रक्षक बताकर पश्चिमी देशों से मदद ली. यही चाल 9/11 के बाद दोहराई गई, जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का दिखावा किया लेकिन ओसामा बिन लादेन को अपने देश में छिपाए रखा. बुरफात के अनुसार,'यह अयोग्यता नहीं, बल्कि सोची-समझी धोखाधड़ी थी आतंकवाद का डर जितना बढ़ा, उतने ही डॉलर जनरलों की जेब में गए.'

चीन-अमेरिका दोनों को धोखा दे सकता है पाकिस्तान

उन्होंने मौजूदा नीतियों को भी पाखंड करार दिया. बुरफात ने कहा कि पाकिस्तान चीन, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और यहां तक कि इजरायल तक से विरोधाभासी रिश्ते रखता है. उन्होंने कहा,'अगर चीन ज्यादा पैसे दे तो पाकिस्तान वॉशिंगटन को धोखा देगा और अगर अमेरिका ज्यादा दे तो बीजिंग को भी धोखा देने की ताकत रखते हैं. बुरफत के मुताबिक, यह नैतिक पतन को संस्थागत रूप देने जैसा है.

अज्ञानी और नकली फील्ड मार्शल

उन्होंने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी निशाना साधा और उन्हें 'अज्ञानी नकली फील्ड मार्शल' कहा, जो अब भी पुरानी दो-राष्ट्र सिद्धांत की सोच में फंसे हैं. बुरफत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना स्थिरता नहीं, बल्कि अराजकता से फलती-फूलती है. अफगानिस्तान, कश्मीर और मध्य-पूर्व के संकट उसके लिए मुनाफे के साधन बन चुके हैं, जबकि अपने ही देश के भीतर वह सिंधी, बलोच और पश्तून आंदोलनों को कुचलती है.'

'बाजारू चीजें बनीं इज्जत, नैतिकता और विदेश नीति'

उनके मुताबिक,'पाकिस्तान की फौज ने दुनिया में अपनी साख खो दी है. कोई देश ऐसे राज्य पर भरोसा नहीं करता जो आस्था और वफादारी को बेच दे.' आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने देश की इज्ज़त, विदेश नीति और नैतिकता को बाजार की चीजें बना दिया है, और उसका पतन बाहर से नहीं, बल्कि अपनी ही भ्रष्टता और दोहरेपन से होगा.