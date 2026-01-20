Advertisement
trendingNow13080082
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनअफगान बॉर्डर बंद होते ही खुली पाकिस्तान की किस्मत! इस मामले में भारत से सिर्फ दो पायदान दूर

अफगान बॉर्डर बंद होते ही खुली पाकिस्तान की किस्मत! इस मामले में भारत से सिर्फ दो पायदान दूर

Pakistan Rice Export: पाकिस्तान ने हाल ही में चावल निर्यात करने के मामले में दुनिया के अंदर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के सरहद बंद होने के बाद उसे यह फायदा हुआ है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगान बॉर्डर बंद होते ही खुली पाकिस्तान की किस्मत! इस मामले में भारत से सिर्फ दो पायदान दूर

India Pakistan Rice Export: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने चावल निर्यात के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने नवंबर 2025 के तुलना में दिसंबस 2025 में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए वियतनाम जैसे बड़े निर्यातक को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट में बताया गया कि महीने-दर-महीने 14 फीसद का इजाफा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह बासमती चावल की शिपमेंट में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि थी. हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान भारत से अभी बहुत नीचे है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है.

पहले नंबर पर भारत

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए भारत और थाईलैंड के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक के तौर पर उभरने में कामयाबी हासिल की है. रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने ईरान को भेजे गए चावल को छोड़कर 489,000 टन चावल का निर्यात किया, जबकि वियतनाम ने 387,000 टन चावल का निर्यात किया, यह पाकिस्तान के चावल निर्यात का अब तक का सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन है. चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान किस देश को कितना चावल निर्यात करता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अचानक कैसे बढ़ा पाकिस्तान का चावल निर्यात

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को होने वाला यह बड़ा फायदा मध्य एशियाई बाजारों में बढ़ती उसकी उपस्थिति के चलते हुआ. कजाकिस्तान को निर्यात 17000 टन से ज्यादा रहा, जिसमें 10300 टन बासमती चावल शामिल था, जबकि उज्बेकिस्तान को निर्यात 10382 टन रहा. डॉन की रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान अब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों को सीधे निर्यात कर रहा है. पहले इस व्यापार का ज्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान के रास्ते अप्रत्यक्ष रूप से होता था लेकिन अफगान सरहद के बंद होने से अब सीधे निर्यात मार्गों को बढ़ावा मिला है, जिससे इस क्षेत्र में पाकिस्तान की मौजूदगी ज्यादा साफ हुई है. 

fallback

40 फीसद चावल निर्यात करता है भारत

पाकिस्तान भले ही तीसरे स्थान पर आ गया हो लेकिन भारत के बरीबरा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है. भारत दुनियाभर में चावल निर्यात का लगभग 40 फीसद हिस्सेदार है. 2024-25 (FY) में भारत ने लगभग 20.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल निर्यात किया, यानी करीब 2 करोड़ टन (बासमती + नॉन-बासमती) — यह निर्यात 172 से ज्यादा देशों तक पहुंचा.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

PakistanRice

Trending news

सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत