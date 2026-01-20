अफगान बॉर्डर बंद होते ही खुली पाकिस्तान की किस्मत! इस मामले में भारत से सिर्फ दो पायदान दूर

India Pakistan Rice Export: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने चावल निर्यात के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने नवंबर 2025 के तुलना में दिसंबस 2025 में जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए वियतनाम जैसे बड़े निर्यातक को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट में बताया गया कि महीने-दर-महीने 14 फीसद का इजाफा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह बासमती चावल की शिपमेंट में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि थी. हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान भारत से अभी बहुत नीचे है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है.

पहले नंबर पर भारत

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए भारत और थाईलैंड के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक के तौर पर उभरने में कामयाबी हासिल की है. रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने ईरान को भेजे गए चावल को छोड़कर 489,000 टन चावल का निर्यात किया, जबकि वियतनाम ने 387,000 टन चावल का निर्यात किया, यह पाकिस्तान के चावल निर्यात का अब तक का सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन है. चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान किस देश को कितना चावल निर्यात करता है.

अचानक कैसे बढ़ा पाकिस्तान का चावल निर्यात

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को होने वाला यह बड़ा फायदा मध्य एशियाई बाजारों में बढ़ती उसकी उपस्थिति के चलते हुआ. कजाकिस्तान को निर्यात 17000 टन से ज्यादा रहा, जिसमें 10300 टन बासमती चावल शामिल था, जबकि उज्बेकिस्तान को निर्यात 10382 टन रहा. डॉन की रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान अब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों को सीधे निर्यात कर रहा है. पहले इस व्यापार का ज्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान के रास्ते अप्रत्यक्ष रूप से होता था लेकिन अफगान सरहद के बंद होने से अब सीधे निर्यात मार्गों को बढ़ावा मिला है, जिससे इस क्षेत्र में पाकिस्तान की मौजूदगी ज्यादा साफ हुई है.

40 फीसद चावल निर्यात करता है भारत

पाकिस्तान भले ही तीसरे स्थान पर आ गया हो लेकिन भारत के बरीबरा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है. भारत दुनियाभर में चावल निर्यात का लगभग 40 फीसद हिस्सेदार है. 2024-25 (FY) में भारत ने लगभग 20.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल निर्यात किया, यानी करीब 2 करोड़ टन (बासमती + नॉन-बासमती) — यह निर्यात 172 से ज्यादा देशों तक पहुंचा.