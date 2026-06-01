कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान में मरीजों पर आई आफत! अस्पतालों में गहराया मेडिसिन संकट; शहबाज सरकार हुई गायब

Pakistan Health care Collapse: रावलपिंडी के तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों में फंड की भारी कमी के कारण मुफ्त दवा वितरण व्यवस्था अगले महीने ठप होने के कगार पर है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मांगे गए 4.5 अरब PKR के मुकाबले पंजाब सरकार ने महज 2.5 अरब PKR ही जारी किए. बकाया भुगतान न होने से वेंडरों ने नई सप्लाई देने से साफ मना कर दिया है.
Trending Photos
Pakistan Health Crisis: आर्थिक तंगी और प्रशासनिक कुप्रबंधन से जूझ रहे पाकिस्तान में अब आम जनता की सेहत भगवान भरोसे है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी शहर के तीन सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलने की जीवनदायिनी व्यवस्था अगले महीने पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गई है. पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य विभाग की भारी प्रशासनिक विफलता और वित्तीय कंगाली के कारण इन अस्पतालों के लिए जरूरी फंड जारी नहीं किए गए हैं, जिससे पूरा हेल्थकेयर सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है. अस्पतालों के पास अब वेंडरों और सप्लायर्स का पुराना बकाया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, जिसके कारण दवाओं की नई खेप की सप्लाई पूरी तरह रुकने वाली है.
होली फैमिली हॉस्पिटल (HFH) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की भयावहता को उजागर करते हुए बताया कि तीन प्रमुख अस्पतालों- होली फैमिली हॉस्पिटल, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल (BBH) और रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल (RTH) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.5 अरब पीकेआर (PKR) के बजट की मांग की थी.
हालांकि, पंजाब सरकार ने महज 2.5 अरब पीकेआर ही जारी किए. सरकार ने बाकी बचे 2 अरब पीकेआर मई 2026 में देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है. नतीजा यह है कि दवाओं के वितरकों और वेंडरों ने पिछला भुगतान न होने पर आगे दवाएं देने से साफ मना कर दिया है.
फंड आवंटन में अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि होली फैमिली हॉस्पिटल (HFH) की मांग 1.5 अरब पीकेआर की थी, मिला सिर्फ 400 मिलियन पीकेआर. बेनजीर भुट्टो जनरल हॉस्पिटल (BBGH) की मांग 1.5 अरब पीकेआर की थी, मिला महज 380 मिलियन पीकेआर.
रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल (RTH) की मांग 1 अरब पीकेआर की थी, थमा दिया गया सिर्फ 250 मिलियन पीकेआर. सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर अस्पतालों से इनडोर, आउटडोर और इमरजेंसी के सभी मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इसके लिए जरूरी बजट देना भूल गई. अस्पतालों ने किसी तरह खींचतान कर 30 जून तक की दवाएं तो जुटा ली हैं, लेकिन जुलाई की सुबह मरीजों के लिए आफत बनकर आ सकती है.
ये भी पढ़ें: दुनिया में थू-थू: 43 अरब का बजट फिर भी कराची बना कचराघर, ईद पर सड़ गया मांस, बिजली-पानी को तरसे लोग
रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी (RMU) के सिंडिकेट ने इस गतिरोध पर गहरी चिंता जताते हुए मामले को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ख्वाजा सलमान रफीक के संज्ञान में डाला है. अधिकारियों का मानना है कि मुफ्त दवाएं बंद होने से महंगाई की मार झेल रही जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट सकता है.
HFH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एजाज बट ने पुष्टि की है कि उनका अस्पताल अकेले 900 मिलियन पीकेआर के भारी घाटे में चल रहा है. वहीं, BBH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. शरजील ने कहा कि वेंडरों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जून में वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले उनका पूरा हिसाब चुकता किया जाए, वरना सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. आने वाले दिनों में पाकिस्तान का यह संकट और भी भयावह रूप ले सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.