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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनमुनीर के देश में सुरक्षित नहीं बेटियां, 470 महिलाओं का हुआ कत्ल; क्या कहती है ऑनर किलिंग की रिपोर्ट?

मुनीर के देश में सुरक्षित नहीं बेटियां, 470 महिलाओं का हुआ कत्ल; क्या कहती है ऑनर किलिंग की रिपोर्ट?

Pakistan Honour Killing Report: पाकिस्तान में लगातार ऑनर किलिंग के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. साल 2025 में यहां ऑनर किलिंग के नाम पर 470 महिलाओं की हत्या कर दी गई. इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 09:51 PM IST
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मुनीर के देश में सुरक्षित नहीं बेटियां, 470 महिलाओं का हुआ कत्ल; क्या कहती है ऑनर किलिंग की रिपोर्ट?

Pakistan Honour Killing: पाकिस्तान में कड़े कानूनों के बावजूद कई हिस्सों में ऑनर किलिंग के मामले बढ़ते नजर आए हैं. स्थानीय भाषा में इसे 'कारो-कारी' के रूप में जाना जाता है. सिंध और बलूचिस्तान के कई ग्रामीण और आदिवासी हिस्सों में आज भी यह प्रथा जारी है. हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 में सम्मान के नाम पर कम से कम 470 महिलाओं की हत्या कर दी गई.       

ऑनर किलिंग के बढ़े मामले

'ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान' (HRCP) के मुताबिक, यह आंकड़ा बीते साल के 4-5 मामलों के मुकाबले काफी ज्यादा है. इससे साफ जाहिर होता है कि यहां ऑनर किलिंग को लेकर बनाए गए कानूनों के बावजूद इसके मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. HRCP के मुताबिक पीड़ितों में से एक तिहाई से ज्यादा महिलाएं मध्य प्रांत पंजाब से थीं. यह पाकिस्तान का कृषि प्रधान इलाका है. इन इलाकों में अधिकतर समाज जनजातीय और धार्मिक संबंधों से प्रभावित रहता है.     

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महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 

HRCP की रिपोर्ट में पिछले साल महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े 1,332 हत्याओं का भी जिक्र किया गया. इसको लेकर एक वुमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बारी ने कहा,' यह पाकिस्तान में एक गंभीर समस्या है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है.' इस्लामाबाद स्थित वकील रिजवान खान के मुताबिक, अधिकतर मामलों में पिता, भाई और बेटे ही अपराधी होते हैं, जो अक्सर तथाकथित पारिवारिक सम्मान की रक्षा का हवाला देते हुए ऑनर किलिंग करते हैं.  

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काम नहीं आया नियम

मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कई मामलों में एक विवादित इस्लामी कानूनी प्रावधान के कारण अपराधी सजा से बच जाते हैं, जो पीड़ित के परिवार को अपराधी को क्षमा करने की अनुमति देता है. ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक, पाकिस्तान ने साल 2016 में इसका समाधान निकालने के लिए लेकिन यह इस प्रथा को खत्म करने में कारगार साबित नहीं हुआ है. कराची की मानवाधिकार वकील सारा मलकानी ने कहा,' अगर राज्य और समाज इन हत्याओं के पीछे की मानसिकता पर ध्यान दें, तो ये हत्याएं रोकी जा सकती हैं.'

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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