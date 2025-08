ये इज्जत के ठेकेदारों ने क्या किया! मां-पत्नी के सामने नेता जावेद नाजी को बर्बरता से मारा डाला, जानें कहां का है मामला?

Honour killing of Javed Naji: पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के तंगिर जिले में अवामी एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष जावेद नाजी और एक विवाहित महिला की 'ऑनर किलिंग' के नाम पर निर्मम हत्या कर दी गई. इस वारदात की मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (एचआरसीपी) ने कड़ी निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है. एचआरसीपी ने अपने बयान में कहा, "जावेद नाजी की हत्या उनकी मां और पत्नी की आंखों के सामने की गई, जो इस बर्बरता की पराकाष्ठा है. यह तंगिर जिले में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें दो पुरुषों और दो महिलाओं को इज्जत के नाम पर मार दिया गया है."

मानवाधिकार ने उठाया सवाल, 2024 में अब तक पाकिस्तान में 405 ऑनर किलिंग के मामले

आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की तत्काल, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और 'ऑनर किलिंग' की संस्कृति को जड़ से खत्म किया जाए. एचआरसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में अब तक पाकिस्तान में 405 ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में अधिकतर महिलाएं ही शिकार बनी हैं, जिन्हें अपने ही परिजनों की ओर से परिवार की इज्जत के नाम पर मारा गया.

HRCP strongly condemns the brutal ‘honour’ killing of Javed Naji—vice-chairman of the Awami Action Committee in Gilgit-Baltistan—and a married woman in Tangir, Diamer. That Naji was murdered in the presence of his mother and wife underscores the barbarity of the act.

This marks…

— Human Rights Commission of Pakistan (@HRCP87) July 31, 2025