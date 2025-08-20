समय से पहले शादी, जबरन धर्मांतरण, हिंसा और... पाकिस्तान में बिगड़ती जा रही अल्पसंख्यकों की हालत, इस रिपोर्ट ने उड़ाए होश
Advertisement
trendingNow12889501
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

समय से पहले शादी, जबरन धर्मांतरण, हिंसा और... पाकिस्तान में बिगड़ती जा रही अल्पसंख्यकों की हालत, इस रिपोर्ट ने उड़ाए होश

Pakistan News: पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ रही है, इसके बावजूद भी ये देश अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा है. अब पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की रिपोर्ट ने कई होश उड़ाने वाले खुलासे किए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 20, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समय से पहले शादी, जबरन धर्मांतरण, हिंसा और... पाकिस्तान में बिगड़ती जा रही अल्पसंख्यकों की हालत, इस रिपोर्ट ने उड़ाए होश

Pakistan News: पाकिस्तान में भले ही खाने के लाले पड़े हों लेकिन ये देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता. यहां पर बच्चों को कट्टरता सिखाई जा रही है. बच्चों को हिंदुस्तान शत्रु देश है, इसने हमेशा पाकिस्तान का उत्पीड़न किया ये शिक्षा दी जा रही है. ये देश यहीं नहीं रुका, इससे कई कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की रिपोर्ट में होश उड़ाने वाले खुलासे किए गए हैं. 

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां पर अहमदिया समुदाय के लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, इसके अलावा पंजाब और सिंध प्रांतों में हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है और कम समय में शादी की जा रही है, एक सेमिनार में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बीते साल को बहुत ही चिंताजनक बताया गया है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक घटना में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के एक व्यस्त बाजार में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद एक व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला. पूजा स्थलों को आंशिक या पूर्ण रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ध्वस्त किया गया, भले ही कुछ को उच्च न्यायालय के आदेश से संरक्षण प्राप्त था. देश भर से कब्रों के अपमान की कई घटनाएं भी सामने आई हैं. ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं ने पंजाब और सिंध में युवा लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को बार-बार उठाया है. कई मामलों में जिन लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण किया गया या उन्हें घर छोड़ने के लिए लालच दिया गया, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जो संघीय और प्रांतीय विवाह की न्यूनतम आयु आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है.

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ मामलों में लड़कियों को अपहरण के बाद इस्लाम में परिवर्तन और फिर विवाह के लिए मजबूर करने का स्पष्ट पैटर्न देखा गया है. रिपोर्ट में मानवाधिकार संस्था ने जिक्र किया है कि 2024-25 के दौरान गैर-मुस्लिम नाबालिग लड़कियों के लापता होने और फिर कुछ दिनों बाद इस्लाम में परिवर्तित होकर मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं. इसमें सिंध में हिंदू, जो प्रांत की 8.8 प्रतिशत आबादी का हिस्सा हैं, और पंजाब में ईसाई, जो 1.9 प्रतिशत हैं, ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है.  साथ ही नफरत भाषणों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक अहमदिया व्यक्ति को जमानत देने पर मौत की धमकियां दी गईं जबकि एक निर्वाचित सीनेटर को धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलने पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और कुछ दक्षिणपंथी सोशल मीडिया चैनलों ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए.

साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कट्टरपंथी धार्मिक समूहों के साथ गठजोड़ की ओर बढ़ते रुझान पर चिंता जताई गई है और उन्होंने  इसे कानूनी पेशे की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया है. इसके अलावा सैकड़ों युवाओं को ईशनिंदा के आरोपों में फंसाने और उनसे उगाही के मामलों में राज्य संस्थानों की मिलीभगत के आरोपों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है. (इनपुट- एजेंसी)

F&Q
सवाल- पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी है?
जवाब- पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 4% है, जिसमें हिंदू, ईसाई, और अहमदिया शामिल हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
live breaking
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
;