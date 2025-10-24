Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

TLP पर गोली चलवाकर बूटों तले रौंदने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश में दे रहा कट्टरपंथ को बढ़ावा, दोगले चरित्र का पर्दाफाश

Pakistan bans radical Islamists TLP: पाकिस्तान ने पंजाब सरकार की सिफारिश और गाजा मार्च के दौरान TLP के प्रदर्शन के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पर बैन लगा दिया है. इस फैसले के तहत टीएलपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई हो रही है.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:29 PM IST
Pakistan bans TLP: कभी कट्टर धार्मिक संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए आज उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं. हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठन पर बैन लगाना पड़ा. पाकिस्तान ने कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर देशभर में प्रतिबंध लगा दिया है. टीएलपी पाकिस्तान प्रायोजित संगठन है, जो बीते कुछ सालों में अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में हिंसक हो गया है.

पाकिस्तान के गले की फांस बने टीएलपी-टीटीपी

पाकिस्तान के अंदर टीएलपी, टीटीपी उसकी खिलाफत कर रहे हैं, उनका मानना है कि इस्लामाबाद की सरकार पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने की नीति पर नहीं चल रही. हाल के महीनों में, हिज्ब-उत-तहरीर (HUT) सहित ऐसे समूह गाजा मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख के बारे में मुखर रहे हैं. गाजा मुद्दे पर इस्लामाबाद वाशिंगटन के रुख का समर्थन करता रहा है और ये इन कट्टरपंथी समूहों को रास नहीं आ रहा है.

हालांकि, विश्लेषक इस विडंबना की ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान उन कट्टरपंथी समूहों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रहा है जो शरिया कानून के तहत शासित एक इस्लामी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं.

पाकिस्तान का दोगला चरित्र

पाकिस्तान में तो शरिया लागू करने की मांग करने वाले एचयूटी और टीटीपी जैसे संगठनों पर ठोस दमनकारी एक्शन लिया जाता है, लेकिन वही पाकिस्तान बांग्लादेश में एक कट्टर इस्लामी शासन की स्थापना कराने के साथ-साथ लोगों से शरिया कानून का पालन करने की अपील करता आया है.

जमात-ए-इस्लामी और उसके कठपुतली मुहम्मद यूनुस के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कठोर शरिया कानून लागू कराने की फिराक में है. इसके अलावा, आईएसआई का एक एजेंडा बांग्लादेशी महिलाओं से उनके अधिकार छीन, उनकी हालत ईरानी महिलाओं जैसी बदतर करना चाहते हैं.

जैसे ही ढाका से शेख हसीना का तख्तापलट करके मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का कार्यवाहक आका बनाया गया, तभी साफ हो गया था कि जमात ही सारे फैसले लेगी. जमात ने यूनुस को देश को पाकिस्तान के लिए खोलने का निर्देश दिया और ऐसा करके, आईएसआई को बांग्लादेश तक आसान पहुंच मिल गई. बांग्लादेश में, आईएसआई और जमात सामाजिक ताने-बाने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. कट्टरपंथी तत्वों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिन्हें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने और शरिया कानून लागू करने का निर्देश दिया गया है.

वहीं पाकिस्तान में देश की सरकार को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी समूहों पर गोली तक चलाई जा रही है. पाकिस्तानी सेना कट्टरपंथियों को बूटों तले रौंद रही है. उनका नरसंहार करा रही है. जहां पाकिस्तान में दमन का उद्देश्य राज्य की सत्ता को बहाल करना है, वहीं बांग्लादेश में एजेंडा अलग है. पाकिस्तान के इशारे पर, अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों को अपना इस्लामी एजेंडा आगे बढ़ाने की खुली छूट दे दी है.

 

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Pakistan TLP

