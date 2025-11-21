Advertisement
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों को 27वें संशोधन को चुनौती देने से रोका गया, जानिए फिर क्या हुआ?

पाकिस्तानी न्यायपालिका पर मंडरा रहे संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं. सियासी तंत्र को कंट्रोल में ले चुकी पाक फौज (PAK Army) ने इस बार ज्युडीशियरी यानी न्यायपालिका पर निगाहें टेढी की हैं. सुप्रीम कोर्ट में तैनात जज इस्तीफा दे रहे हैं.

Nov 21, 2025
Islamabad High Court: इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के चार जजों जिन्होंने 27वें संशोधन को चुनौती देने की मांग की थी उनकी याचिका को खारिज करते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवगठित संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) से संपर्क करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इशाक खान और समन रिफत इम्तियाज ने अनुच्छेद 184(3) के तहत एक याचिका तैयार की थी और उसे सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को भेज दिया था.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों द्वारा ये नोट किए जाने के बाद कि अनुच्छेद 184(3), जिसका इस्तेमाल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता था, अब संविधान से हटा दिया गया है, याचिका पर विचार नहीं किया गया. सूत्रों ने डॉन को बताया कि संबंधित न्यायाधीश याचिका दायर करने या बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे.  उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित विघटन के बारे में चिंता जताने के महीनों बाद कोर्ट जाने का फैसला लिया था, जिसकी शुरुआत 26वें संशोधन से हुई और जिसके परिणामस्वरूप नवीनतम संवैधानिक परिवर्तन हुए.

वकील कर रहे विरोध

आपको बताते चलें कि लाहौर समेत कई शहरों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने वाले 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है. उन्होंने न्यायाधीशों से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तीफा देने का भी आग्रह किया था. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया था. यह कानून रक्षा बलों के प्रमुख के एक नए पद के सृजन और एक संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है. अब तक, तीन वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने संशोधन के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं. न्यायाधीशों ने इसे संविधान और न्यायपालिका दोनों पर हमला बताया है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Pakistan

