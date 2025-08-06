Advertisement
इमरान के लिए PAK में नहीं हुई सुनवाई तो पूर्व पत्नी ने बेटों का वास्ता दे मस्क से लगाई गुहार

अब इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को एक खुला संदेश लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं. जेमिमा ने कहा कि इमरान खान के साथ हो रहे व्यवहार और उनकी कानूनी स्थिति से जुड़े उनके पोस्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:12 AM IST
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों में लगातार हाहाकार मचा है. कुछ दिनों पहले तक तो ये भी निश्चित नहीं था कि इमरान खान जिंदा भी हैं या नहीं. जब उनकी बहनों ने आदियाला जेल जाकर वहां धरना प्रदर्शन शुरू किया तब जाकर उन्हें इमरान खान से मुलाकात करने दी गई थी. अब इमरान की रिहाई के लिए उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क से गुहार लगाई है.पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और जेल में उनकी स्थिति को लेकर परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. 

अब इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को एक खुला संदेश लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं. जेमिमा ने कहा कि इमरान खान के साथ हो रहे व्यवहार और उनकी कानूनी स्थिति से जुड़े उनके पोस्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. उनके मुताबिक, X पर उनकी बातों की रीच लगभग शून्य कर दी गई है. शुक्रवार को किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके अकाउंट की विज़िबिलिटी कम कर दी गई है, जिससे इमरान खान से संबंधित जानकारी उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

Imran Khan

