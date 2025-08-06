इमरान के लिए PAK में नहीं हुई सुनवाई तो पूर्व पत्नी ने बेटों का वास्ता दे मस्क से लगाई गुहार

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों में लगातार हाहाकार मचा है. कुछ दिनों पहले तक तो ये भी निश्चित नहीं था कि इमरान खान जिंदा भी हैं या नहीं. जब उनकी बहनों ने आदियाला जेल जाकर वहां धरना प्रदर्शन शुरू किया तब जाकर उन्हें इमरान खान से मुलाकात करने दी गई थी. अब इमरान की रिहाई के लिए उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क से गुहार लगाई है.पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और जेल में उनकी स्थिति को लेकर परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

अब इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को एक खुला संदेश लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं. जेमिमा ने कहा कि इमरान खान के साथ हो रहे व्यवहार और उनकी कानूनी स्थिति से जुड़े उनके पोस्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. उनके मुताबिक, X पर उनकी बातों की रीच लगभग शून्य कर दी गई है. शुक्रवार को किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके अकाउंट की विज़िबिलिटी कम कर दी गई है, जिससे इमरान खान से संबंधित जानकारी उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही.