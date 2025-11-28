Advertisement
मेरे अब्बू जिंदा हैं सबूत तो दो...इमरान खान के बेटे कासिम का बहुत बड़ा दावा, पहले से ही मौत का किसे बताया जिम्मेदार?

Imran Khan Death Rumours:  पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में 845 दिन हो गए. उनके बेटे कासिम खान ने दावा किया कि पिछले 6 हफ्ते से पिता को डेथ सेल में अकेले रखा गया है, परिवार-बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा. अफगान मीडिया की मौत की अफवाहों के बीच कासिम ने दुनिया से हस्तक्षेप और पिता की जिंदा होने की पुष्टि मांगी है. जानें और क्या-क्या खुलासा किया है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 28, 2025, 03:43 PM IST
Son Kasim warns amid ongoing uproar over Imran Khan: अफगानिस्तान के दावे के बाद से पाकिस्तान में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं. बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि जेल में बंद इमरान खान की हत्या कर दी गई है. हालांकि, बीते दिनों जेल अधिकारियों की ओर से इन सभी अटकलों से साफ इनकार कर दिया गया. इस बीच इमरान खान के बेटे ने अपने ताजा बयान से एक बार फिर इस संदेह को मजबूत कर दिया है. दरअसल, अफगानिस्तान मीडिया की बिना वेरिफाई की गई रिपोर्टों में दावा किया गया कि अदियाला जेल में हिरासत के दौरान पीटीआई चीफ की मौत हो गई. इसी सिलसिले में अब पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सबके सामने यह कन्फर्म करने की मांग की है कि उनके पिता जिंदा हैं. इसके अलावा, कासिम ने पिता इमरान खान की तुरंत रिहाई की मांग भी की है.

इमरान खान को जेल में बंद हुए 845 दिन हो गए
कासिम खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि इमरान खान को जेल में बंद हुए 845 दिन हो गए हैं, और उनके पिता ने कथित तौर पर पिछले छह हफ्ते डेथ सेल में बिताए हैं और परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. कासिम ने लिखा, "पिछले छह हफ्तों से, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन के माहौल में डेथ सेल में अकेले रखा गया है. कोर्ट के साफ आदेशों के बावजूद उनकी बहनों को मुलाकात से रोक दिया गया है. कोई फोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और उनकी खैरियत की कोई खबर नहीं. मैं और मेरा भाई किसी भी तरह से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पाए हैं." इसके अलावा, कासिम ने आरोप लगाया कि इस स्तर की गोपनीयता कोई रेगुलर सिक्योरिटी उपाय नहीं है, बल्कि खान की हालत छिपाने और उनके परिवार से बातचीत रोकने की जानबूझकर की गई कोशिश है. उन्होंने आगे कहा, "यह साफ कर दें कि पाकिस्तानी सरकार और उसके आका मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय आइसोलेशन के हर नतीजे के लिए पूरी कानूनी, नैतिक और इंटरनेशनल जिम्मेदारी लेंगे."

बेटे ने लोगों से मांगी मदद
इस पूरे मामले में कासिम ने दुनिया के नेताओं, इंटरनेशनल कोर्ट और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने की अपील की है. इसके अलावा, उन्होंने इमरान खान के हालात को लेकर आधिकारिक पुष्टि, कोर्ट के फैसलों के मुताबिक बातचीत का एक्सेस देने, और आइसोलेशन वाले डेथ सेल को खत्म करने की मांग की है. वहीं, इमरान खान की बहन ने जोर देकर कहा, “समाधान आसान है. कोर्ट के आदेशों का पालन करें और उनके परिवार, उनके वकीलों और उनकी पार्टी लीडरशिप को उनसे मिलने दें.”

इमरान खान के परिवार ने क्या कहा?
इमरान खान के परिवार ने भी चेतावनी दी है कि अधिकारी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि वह सुरक्षित हैं क्योंकि अधिकारी इमरान खान को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे. वे इसके नतीजों को अच्छी तरह जानते हैं. वह कम से कम 90 फीसदी पाकिस्तानियों के नेता हैं.” पीटीआई चीफ इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन्हें 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था. तब से वह भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मामलों का सामना कर रहे हैं. इस साल जनवरी में कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने उन्हें 14 साल और सात साल की सजा सुनाई थी. (इनपुट आईएएनएस से)

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

