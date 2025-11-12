Advertisement
trendingNow12999609
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

दिल्ली धमाके के बाद खौफ में PAK! सरहद पर कर रहा भारी हथियारों की तैनाती, ईरानी मीडिया ने खोली पोल

India Pakistan Latest News in Hindi: दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ का आलम है. भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर-2 करने की आशंका से डरे जनरल आसिम मुनीर ने सरहद पर भारी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली धमाके के बाद खौफ में PAK! सरहद पर कर रहा भारी हथियारों की तैनाती, ईरानी मीडिया ने खोली पोल

Pakistan war preparations against India: दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा संकट के बीच फंस गया है. भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका ने इस्लामाबाद की सियासत को हिला दिया है. वहीं, अफगानिस्तान और ईरान की ओर से बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान के चारों तरफ़ संकट की दीवार खड़ी कर दी है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार सेना की मीटिंग कर रहे हैं, बॉर्डर पर मूवमेंट तेज हो चुकी है और अब ईरानी मीडिया ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

जंग की तैयारी में जनरल मुनीर 

ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ़ युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दर्जनों टैंक ट्रेनों में लादकर LoC के पास भेजे जा रहे हैं, जबकि भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बॉर्डर एरिया में पहुंचाया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी मीडिया ने इसके वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें टैंकों के काफिले एक के बाद एक नजर आ रहे हैं. इन वीडियोज में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना का यह ऑपरेशन खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में चल रहा है.

यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में तैनात टैंकों को भी भारत सीमा की ओर भेज रहा है. ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाई इलाकों में फजाई हदूद यानी एयरस्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है.

दरअसल, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को डर है कि भारत किसी भी वक्त जवाबी सैन्य कार्रवाई कर सकता है. 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' जैसी कार्रवाई की आशंका ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है.

आतंकियों को बचाने की कोशिश

मुनीर पर यह भी आरोप है कि वह इस वक्त हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों को बचाने में जुटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों आतंकियों को उनकी पुरानी लोकेशन से हटाकर नए सेफ हाउस में भेजा गया है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पाकिस्तानी सेना ने संभाल ली है. इतना ही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई मदरसों को खाली कराया जा चुका है.

भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने पुराने 'आतंकी संपत्तियों' को छिपाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इससे यह भी साफ़ है कि इस्लामाबाद के अंदर डर गहराता जा रहा है. पाकिस्तान भले ही अब तक औपचारिक रूप से किसी सैन्य ऑपरेशन की बात न करे, लेकिन उसकी हरकतें बताती हैं कि वह भारत के संभावित हमले से बुरी तरह सहमा हुआ है.

पश्चिमी सीमा पर बढ़ा नया संकट

पाकिस्तान के लिए एक और सिरदर्द उसके पश्चिमी पड़ोसी अफगानिस्तान ने बढ़ा दिया है. तालिबान सरकार से लगातार तनातनी के बाद अब काबुल ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बयान दिया था कि अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं. इसी बयान के बाद तालिबान नेतृत्व भड़क गया.

अफगान उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अफगान व्यापारी अब पाकिस्तान के रास्ते व्यापार नहीं करेंगे. जो भी व्यापारी पाकिस्तान से जुड़ा रहेगा, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इस फैसले के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ना तय है, क्योंकि अफगान ट्रांजिट मार्ग पाकिस्तान की आयात-निर्यात व्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है.

पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा और डर

अफगानिस्तान से रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और व्लॉगरों ने तालिबान के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है. कुछ ने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में घुसकर हमला करना चाहिए. लेकिन आम जनता की राय बिल्कुल अलग है. गरीबी, बेरोज़गारी और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तानियों के लिए जंग अब किसी रोमांच नहीं बल्कि भय का नाम है.

लाहौर से कराची तक लोगों का कहना है कि जब पेट की जंग हार चुके हैं तो सीमा की जंग क्या लड़ेंगे? कई नागरिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि जंग से नुकसान ही होगा, आखिर में फिर बात ही करनी पड़ेगी. जनता को अब समझ आने लगा है कि जंग का नतीजा सिर्फ तबाही है और इस बार कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ेगी.

पाकिस्तान का भविष्य किस दिशा में?

भारत की सख्त मुद्रा, ईरानी मीडिया के खुलासे और अफगानिस्तान के प्रतिबंध इन तीनों ने पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया है. आर्थिक संकट पहले से गहराया हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है और राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर है.

ऐसे में अगर मुनीर जंग का रास्ता चुनते हैं, तो यह पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है. न तो उसके पास आर्थिक संसाधन हैं, न जनता का भरोसा और न ही अंतरराष्ट्रीय समर्थन. पाकिस्तान की अवाम अब थक चुकी है, लेकिन उसके हुक्मरान अभी भी जंग के सपने देख रहे हैं. अगर हालात यही रहे, तो पाकिस्तान की आने वाली सुबहें सिर्फ़ बारूद और बदहाली के बीच घिरी दिखाई देंगी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Pakistan News in Hindi

Trending news

दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट