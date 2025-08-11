पाकिस्तान में मौत का कुआं बनीं सड़कें, 7 महीनों में 546 लोग मरे, हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची शहर में बीते कुछ समय से सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ी हैं. साल 2025 की शुरुआत के 7 महीनों में इस दुर्घटना से 546 लोगों की जान गई और 8136 लोग घायल हुए. इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मामले भारी वाहनों के कारण देखे गए हैं, जिनमें 165 लोगों की जान गई थी. मृतकों में 425 पुरुष, 51 महिलाएं, 51 लड़के और 19 लड़कियां शामिल हैं.

कराची में बढ़ती सड़क दुर्घटना

पाकिस्तानी मीडिया 'ARY न्यूज' के मुताबिक इन दुर्घटनाओं में ट्रेलरों से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 62 लोग मारे गए. वहीं पानी के टैंकरों से 37, डंपरों ने 32 और बसों ने 20 लोगों की जान ली. शहर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घनाओं को देखते हुए इस पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों ने यातायात नियमों के सख्त पालन और सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार की अपील की है.

सड़क दुर्घटना में भाई-बहन की मौत

दुर्घटना के एक अलग मामले में कराची के राशिद मिन्हास रोड पर एक तेज रफ्तार और भारी वाहन से जुड़ी सड़क दुर्घटना में भाई-बहन की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कम से कम 7 डंपरों में आग लगा दी. दरअसल तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने एक मोटरसाइकिल को कुचल दिया था, जिसमें 22 साल की महनूर और उसके 14 साल के भाई अहमद रजा की मौत हो गई. वहीं दोनों के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गुस्साई जनता ने 7 डंपरों को आग के हवाले किया. इस दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया. क्षेत्र के SSP गुलबर्ग ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है.

डंप ट्रक एसोसिएशन का धरना

फिलहाल पुलिस ने पुलिस ने दंगा करने और डंप ट्रकों में आग लगाने के मामले में शामिल 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही CCTV फुटेज और वीडियो प्रूफ की मदद से आगे की गिरफ्तारियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है. घटना को लेकर डंप ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुपर हाईवे पर धरना दिया. एसोसिएशन के नेता लियाकत महसूद ने दावा किया कि उनके 7 नहीं बल्कि 9 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी तक हाईवे से न हटने की कसम खाई है.

FAQ

कराची में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान गई है?

जनवरी 2025 से अब तक कराची में सड़क दुर्घटनाओं में 546 लोगों की जान गई है और 8136 लोग घायल हुए हैं.

दुर्घटनाओं में किसकी सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं?

दुर्घटनाओं में 425 पुरुष, 51 महिलाएं, 51 लड़के और 19 लड़कियों की मौत हुई है.

डंप ट्रक एसोसिएशन का क्या कहना है?

घटना को लेकर डंप ट्रक एसोसिएशन के नेता लियाकत महसूद ने दावा किया कि उनके 9 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी तक हाईवे से न हटने की कसम खाई है.