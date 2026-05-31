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पाकिस्तान में हाहाकार, 380 रुपये लीटर पहुंचा पेट्रोल--डीजल; महंगाई ने तोड़ी अवाम की कमर

Pakistan Petrol Price: पाकिस्तान में पश्चिम एशिया जंग के चलते लोगों को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. यहां बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों और महंगाई ने परिवारों के लिए खर्चा उठाना मुश्किल कर दिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 31, 2026, 05:15 PM IST
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पाकिस्तान में हाहाकार, 380 रुपये लीटर पहुंचा पेट्रोल--डीजल; महंगाई ने तोड़ी अवाम की कमर

Pakistan Inflation: पश्चिम एशिया जंग में शांति वार्ता की कोशिश करने वाला पाकिस्तान इन दिनों खुद बड़ी दयनीय स्थिति में है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस मुल्क में लोग भयंकर मुद्रास्फीति संकट का सामना कर रहे हैं. राजधानी इस्लामाबाद के लोगों ने फ्यूल की बढ़ती कीमतों, बढ़ती लिविंग कॉस्ट और आम नागरिकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. कई लोगों का दावा है कि अमेरिका-ईरान युद्ध का असर पाकिस्तान की डेली लाइफस्टाइल में पड़ना शुरू हो गया है. उनकी शिकायत है कि महंगाई असहनीय स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे सैलरीड वर्कर्स और कम आय वाले परिवारों के लिए बेसिक खर्चों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है.  

वेतन वही, लेकिन खर्चा ज्यादा

'ANI'की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महंगाई को लेकर इस्लामाबाद के एक निवासी ने बताया कि फ्यूल का खर्च न उठा पाने के कारण उसे अपनी कार एक महीने से ज्यादा समय तक खड़ी रखनी पड़ी. इसके साथ ही उसके लिए अपनी मोटरसाइकिल का रखरखाव करना भी मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा,'हमारी तनख्वाह तो वही रहती है, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं. जीना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है.' लोगों ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए, फूड प्रोडक्ट्स और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का कारण बनती हैं.   

ये भी पढ़ें-  सुंदर या बदसूरत...कंगाल पाकिस्तान में कितने बीच हैं? क्या कोई भी जा सकता है देखने 

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पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमत 

पाकिस्तान के लोकल न्यूजपेपर 'डॉन' के मुताबिक,' पाकिस्तान ने 29 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की कटौती की. कटौती के बाद, डीजल की कीमत लगभग 380 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत लगभग 381 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई. आज के एक्सचेंज रेंट के मुताबिक, 1 रुपये 2.94 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.'  

ये भी पढ़ें-  ट्रंप को बोला हथियार नहीं दूंगा, लेकिन पीठ पीछे उड़ा दिया F-15; ईरान की मदद कर कैसे अमेरिका को चीन ने बनाया उल्लू?

 

जंग ने बढ़ा दी पाकिस्तान की मुसीबत 

'मिंट' की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई को लेकर कई स्पीकर्स ने तर्क देते हुए कहा कि मिलिट्री एक्शन और मिसाइल हमले डिप्लोमैटिक एफर्ट्स को कमजोर करते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाते हैं. लोगों ने जियोपॉलिटिक्स राइवलरी को भी लगातार इस गतिरोध का कारण बताया और शांति प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का आरोप लगाया. इस्लामाबाद के लोगों ने दुश्मनी को तुरंत खत्म करने का आग्रह करते हुए सभी पक्षों से बातचीत की प्राथमिकता को देने की अपील की. उन्होंने कहा कि फ्यूल की कीमतों को स्थिर करने, इंफ्लेशन को कंट्रोल करने और लाखों पाकिस्तानियों के लिए और अधिक कठिनाई को रोकने के लिए शांति बेहद जरूरी है.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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