पाकिस्तानी अखबार में पहले पन्ने पर बिहार चुनाव की खबर, मोदी की गठबंधन सरकार का लिटमस टेस्ट बताया

चुनाव बिहार में हो रहा है लेकिन पटना से 1700 किमी दूर पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसकी काफी चर्चा है. लोग चुनाव की खबरों को स्वाद के साथ पढ़ रहे हैं. चुनाव के नतीजों में 'मोदी एंगल' खंगाला जा रहा है. पाकिस्तानी मीडिया पटना के अपडेट दे रहा है. चर्चा इस कदर है कि पाकिस्तान के प्रमुख 'डॉन' अखबार ने पहले पन्ने पर आज (6 नवंबर) बिहार में वोटिंग पर विश्लेषण छापा है. इसमें बिहार चुनाव को केंद्र की मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट बताया गया है. खास बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को प्रमुखता से उछाल रहा है कि भाजपा के पास लोकसभा में केवल 240 सीटें हैं, बाकी गठबंधन सहयोगियों की हैं और तब जाकर केंद्र में सरकार चल रही है.

अखबार लिखता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माइनॉरिटी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आगे जेडीयू के प्रदर्शन पर अटकलें लगाते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों की भूमिका अहम रहने वाली है. चटखारे लेते हुए लिखा गया कि मिस्टर मोदी की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के पास बहुमत से केवल 21 सांसद ज्यादा हैं.

पाक मीडिया में भाजपा के 'व्यवस्था' की चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

अगले पैरे में अखबार ने लिखा है कि एनडीए में QUID PRO QUO (एक हाथ से लो, एक हाथ से दो) वाली व्यवस्था चल रही है. भाजपा बिहार में नीतीश कुमार की माइनॉरिटी सरकार को सपोर्ट कर रही हैं तो नीतीश केंद्र में उसे मदद कर रहे हैं.

राहुल गांधी की पार्टी का कमबैक

राहुल गांधी के बारे में डॉन अखबार लिखता है कि 2024 में उनकी पार्टी ने शानदार कमबैक किया है. लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति सुधरी है. यूपी में भाजपा के कम सीटें जीतने की भी चर्चा की गई है. कहा गया है कि यूपी में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के कारण ही पार्टी की सीटें इतनी कम हो गई हैं. इस बार लालू यादव के बेटे के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी बिहार में जबर्दस्त प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं.

बिहार चुनाव की अहमियत समझाते हुए अखबार लिखता है कि बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां भाजपा अपने सहयोगियों से सत्ता झटकने में कामयाब नहीं हो सकी है. आगे राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के आरोपों का जिक्र है. एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी पूरा एक पैरा समर्पित है.

जेन-Z और नेपाल कनेक्शन जोड़ा

हां, इस विश्लेषण के आखिरी पैराग्राफ में गजब का एंगल जोड़ा गया है. लिखा गया है, 'तो बिहार में क्या होने जा रहा है... इस राज्य की सीमाएं नेपाल से लगती हैं. (जहां प्रोटेस्ट हुए थे) जेन ज़ी वोटर बिहार के चुनाव के केंद्र में हैं. यहां करीब 58 प्रतिशत आबादी 25 साल से कम है.'

पढ़ें: बिहार में इस बार का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, बीजेपी ने चला तुरुप का इक्का