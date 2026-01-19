Advertisement
VIDEO: खोखले पाकिस्तान की खुली पोल, ट्रेन के जनरल कोच से भी बदतर है PIA के बिजनेस क्लास का केबिन; यात्री ने दिखाई हकीकत

VIDEO: खोखले पाकिस्तान की खुली पोल, ट्रेन के जनरल कोच से भी बदतर है PIA के बिजनेस क्लास का केबिन; यात्री ने दिखाई हकीकत

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन की खस्ता हालत की एक तस्वीर सामने आई है. सोशल मीडिया पर एक यात्री ने दिखाया कि इस एयरलाइन का बिजनेस क्लास इकोनॉमी से भी बदतर स्थिति में है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:14 PM IST
VIDEO: खोखले पाकिस्तान की खुली पोल, ट्रेन के जनरल कोच से भी बदतर है PIA के बिजनेस क्लास का केबिन; यात्री ने दिखाई हकीकत

Pakistan International Airline: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है, यह किसी से छिपी नहीं है. पाकिस्तान भले ही बड़े-बड़े दावे किया करता हो, लेकिन देश के भीतर के हालातों की पोल वहां के नागरिक ही खोल रहे हैं. अपनी तुलना हमेशा भारत से करने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी 400 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर टिका है. वहीं, भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर के पास पहुंच चुकी है. इस बीच पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन की हालत भी अपने देश के जैसे ही खस्ता है. 

हाल में ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की से यात्रा कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने इस एयरलाइन की पोल पट्टी खोल दी है. इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पाकिस्तानी नागरिक PIA के बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है और वह इसकी खस्ता हाल को दिखा रहा है. इस वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया है. 

पाकिस्तान की एयरलाइन की हालत बेहद खराब 

चूंकि पाकिस्तान की इस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठने वाला कोई भी शख्स आम तौर पर अमीर ही होता है. इस स्थिति में वह खुद अधिक सुविधा, आराम और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बिजनेस क्लास में टिकट बुक कराता है. हालांकि, जब शख्स बिजनेस क्लास के केबिन में पहुंचता है, तो खुद को ठगा हुआ पाता है. विमान के भीतर की जर्जर स्थिति को देखकर वह डर जाता है और अपनी सुरक्षा को अल्लाह के हवाले छोड़ देता है. बिजनेस क्लास की टिकट इकोनॉमी क्लास से महंगी होती है, इस स्थिति में इतनी बदतर व्यवस्था देखकर वह खुद को ठगा हुआ पाता है. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन में बैठा यह शख्स सीट के हैंडल को दिखाता है, जिसको किसी तरीके से चिपकाया गया था. इसके साथ ही हैंडल में बनी जगह को किसी केमिकल से चिपाकाया गया था, जिसको वह खोलते हुए दिखाता है. इस दौरान डरा हुआ यात्रा कहता है कि अल्लाह ही अब हिफाजत कर करेगा. 

 

PIA को पाकिस्तान सरकार ने बेच दिया 

PIA पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट है, जो पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में जाती है. इस विमान की ये स्थिती सभी को हैरान कर रही है. इस विमान के बिजनेस क्लास में बैठे शख्स का वीडियो सभी को हैरान कर रहा है. पीआईए को पाकिस्तान की सरकार ने साल 2025 में बेच दिया था. 135 अरब पाकिस्तानी रुपयों में इस एयरलाइन को बेचा गया था और पाकिस्तान सरकार ने इससे अपने कर्जे चुकाए थे. माना जा रहा है कि निजी हाथों में जाने के बाद इस एयरलाइन की स्थिति सुधरेगी. 

यह भी पढ़ें: इस्लाम से जुड़ा कौनसा मकसद पूरा करना चाहता है पाकिस्तान? क्या इशारा करना चाह रहे आसिम मुनीर

