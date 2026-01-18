Advertisement
ईरान में ऑपरेशन के लिए आसिम मुनीर ने की खामेनेई से गद्दारी? सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन!

Pakistan Iran Tension: पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपीसेंटर है. इस बीच दावा किया जा रहा है की अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का खात्मा करने के लिए जो प्लान बनाया है, उसमें आसिम मुनीर की 'गद्दारी' का नया एपिसोड दुनिया को देखने को मिल सकता है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:59 PM IST
Pakistan Vs Iran: इस्लामिक नैटो का फॉर्मूला पेश कर चुका पाकिस्तान पैसों के लिए ईरान की पीठ में छुरा घोंपने से भी परहेज नहीं कर रहा. दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की खुशामद करने वाले आसिम मुनीर किसी भी हद से गुजर सकते हैं. इसका कुछ अंदाजा ईरान को हो चुका है. एक ओर शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर ईरान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईरान पर हमले के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा. वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार सकता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकता है वो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई को निपटाने के लिए कुछ भी कर सकता है. दरअसल अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी डैन यह ने दावा किया है कि ट्रंप ने खामेनेई की किलिंग का प्लान बना लिया है.

ईरान में मुनीर की साजिश

मुनीर तो मुनीर है... सही दाम के साथ मौका लग जाए तो पैसों के लिए पूरा पाकिस्तान बेच सकता है. कहा जा रहा है कि ईरान को अशांत करने के लिए मुनीर ने तो हथियारों की बड़ी खेप ही भेज डाली. ईरानी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इन हथियारों को तबरीज और बुशहर जैसे शहरों में जब्त किया गया है. इन हथियारों को सुरक्षाबलों ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के पास से बरामद किया है. जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान करने की प्लानिंग थी ताकि ईरान का आंदोलन हिंसक हो जाए.

इससे पहले भी पाकिस्तानी दहशतगर्द प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं.

पाक आतंकी भी गिरफ्तार

खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ जब भीड़ सड़कों पर उतरी. इसी दौरान मुनीर ने अपने नापाक प्लान को अंजाम दे दिया. अंदेशा तो इस बात का भी है. ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर खामेनेई की हत्या करवाने तक से पीछे नहीं हटेगा. 

खामेनेई की हत्या करा सकते हैं ट्रंप?

पूर्व अमेरिकी राजदूत का जो दावा है, उसके पीछे उनकी ठोस दलीले हैं. डैन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा जैसे नहीं है. ट्रंप का मिजाज बेहद अनिश्चित है. वो कब कैसे और क्या फैसला लेंगे, इसे उनके करीबी भी नहीं जानते. ट्रंप अचानक ही बैठक बुलाते हैं और अपनी रणनीति के हिसाब से सेना और कामांडरों को अटैक का ऑर्डर दे देते हैं. 

इस बात को आप इन दो घटनाओं से समझिए.

तारीख 20 जून 2025- अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में 2 हफ्ता बाद फैसला करेंगे.
तारीख 22 जून 2025- अमेरिकी सेना ने बी-2 बॉम्बर्स के बेड़े के साथ ईरान पर बड़ा हमला कर दिया.

01 जनवरी 2026- वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप से बातचीत के लिए हामी भरी तो लगा तनाव कम होगा.
03 जनवरी 2026- ट्रंप ने अपनी स्पेशल डेल्टा फोर्स लगाकर मादुरो को प्रेसिडेंट हाउस से उठवा लिया.

ईरान में क्या होने वाला है?

तो क्या ट्रंप के लिए वेनेजुएला जैसा ही आसान होगा ईरान पर औचक हमला? इस सवाल पर अलग अलग विशेषज्ञों की राय अलग हो सकती है, मगर ट्रंप की जिद और अकड़ को समझने वाले ये मानते हैं, कि खामेनेई के खात्मे से कम ट्रंप को मंजूर नहीं. ट्रंप भले ही हमला नहीं कर रहे, लेकिन खामेनेई के विरोधियों का साथ देकर, उनकी हर मदद का ऐलान कर चुके हैं. ट्रंप ये तक कह चुके हैं, कि अबकी बार ईरान को ऐसी जगह मारेंगे, जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा.

ये दुनिया जानती है ईरान में खामेनेई ही वो टारगेट हैं, जिस पर अटैक से ईरान को दर्द सबसे ज्यादा होगा. हालांकि हमला टलने के बाद खामेनेई पहली बार बाहर निकले और सभा को संबोधित किया. इस बहाने खामनेई ने विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका की साजिश बताया.

अमेरिका क्या सिर्फ हिंसा भड़काने की साजिश तक ही रुक जाएगा? अमेरिकी राजनयिक इस सवाल को सिरे से ही  खारिज करते हैं. डैन का दावा है, कि अमेरिका एक हफ्ते के भीतर खामेनेई की हत्या कराने की कोशिश में है. तो क्या एक हफ्ते में दुनिया नए महायुद्ध का सामना करने वाली है, क्योंकि खामेनेई की हत्या का मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में जंग. जिस तरह से आज का शक्ति समीकरण है, युद्ध छिड़ा, तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली.

 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Pakistan

