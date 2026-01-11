Advertisement
trendingNow13070467
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनJF-17: सस्ता सौदा या रणनीतिक गलती? इराक के लिए कैसे सबसे बड़ी भूल साबित होगा पाकिस्तानी जेट

JF-17: सस्ता सौदा या रणनीतिक गलती? इराक के लिए कैसे सबसे बड़ी भूल साबित होगा पाकिस्तानी जेट

pakistan iraq jf17 deal: पाकिस्तान और इराक के बीच JF-17 डील तकनीकी कमजोरियों, चीन पर निर्भरता और पाकिस्तानी आर्थिक संकट के चलते इराक के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JF-17: सस्ता सौदा या रणनीतिक गलती? इराक के लिए कैसे सबसे बड़ी भूल साबित होगा पाकिस्तानी जेट

pakistan iraq jf17 deal: पाकिस्तान ने दावा किया है कि इराक ने उसके जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों और सुपर मुश्शाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है. यह जानकारी पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिधू और इराक के एयर चीफ मेजर जनरल मोहनाद घालिब मोहम्मद रदी अल-असदी के बीच हुई बैठक के बाद सामने आई है. दोनों देशों के एयर चीफ ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के ऊपर चर्चा की है.

पाकिस्तानी सेना के बयान के अनुसार, इराकी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर फोर्स की पेशेवर दक्षता और तकनीकी क्षमताओं की प्रशंसा की है. उन्होंने PAF की प्रशिक्षण प्रणाली से लाभ लेने की इच्छा जताई और जेएफ-17 थंडर और सुपर मुशशक विमानों में रुचि दिखाई है. दोनों पक्षों ने भविष्य में संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति जताई है.

एडवांस क्षमता की कमी
अगर पाकिस्तान और इराक के बीच अगर ये डील होता है, तो इराक को कई तरीके के दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस डील में बेचे  जाने वाले फाइटर  जेट जेएफ-17 में कई कमी है जो आगे चलकर इराक को कमजोर साबित कर सकता है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फाइटर जेट में एफ-16, राफेल या यूरोफाइटर जैसी एडवांस क्षमता नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी चिंता चीन पर निर्भरता की है. जेएफ-17 पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा नहीं बनाया गया है. इसके इंजन, एवियोनिक्स और कई तकनीकी सिस्टम चीन से आते हैं. इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड पर बीजिंग का कंट्रोल रहता है. अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है या सप्लाई चेन बाधित होती है, तो इराक के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

तीसरी समस्या पाकिस्तान की आर्थिक हालत है. पाकिस्तान लगातार आईएमएफ बेलआउट और विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है. उसकी रक्षा उद्योग की लंबी अवधि की सपोर्ट क्षमता संदिग्ध है. इस वजह से यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान दशकों तक जेएफ-17 विमानों का मेंटेनेंस और तकनीकी समर्थन दे पाएगा या नहीं. 

क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है ये डील
इराक की आंतरिक सुरक्षा भी जटिल है. वहां ईरान समर्थित मिलिशिया, अमेरिका-ईरान तनाव और आईएसआईएस के बचे-खुचे नेटवर्क मौजूद हैं. नए फाइटर जेट की एंट्री क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है, खासकर ईरान और खाड़ी देशों के बीच. इसके अलावा, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं. आतंकवादी संगठनों के प्रति सॉफ्ट स्टांस और हथियार सप्लाई के आरोपों के कारण यह डील बगदाद के लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है.

अंत में जेएफ-17 का बड़े पैमाने पर युद्ध अनुभव या निर्यात रिकॉर्ड सीमित है. इसका मतलब है कि इराक एक टेस्टड प्लेटफॉर्म के बजाय एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन ले रहा है. भारत और दक्षिण एशिया के नजरिए से देखें तो यह डील पाकिस्तान की सैन्य महत्वाकांक्षा को वैधता देती है और हथियार राजनीति को और तेज करती है. कुल मिलाकर, पाक-इराक जेएफ-17 डील तकनीकी और राजनीतिक जोखिम से भरी है और क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर सकती है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

PakistanIraqJF17 ThunderFighter jet

Trending news

ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?