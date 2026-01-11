JF-17: सस्ता सौदा या रणनीतिक गलती? इराक के लिए कैसे सबसे बड़ी भूल साबित होगा पाकिस्तानी जेट

pakistan iraq jf17 deal: पाकिस्तान ने दावा किया है कि इराक ने उसके जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों और सुपर मुश्शाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है. यह जानकारी पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिधू और इराक के एयर चीफ मेजर जनरल मोहनाद घालिब मोहम्मद रदी अल-असदी के बीच हुई बैठक के बाद सामने आई है. दोनों देशों के एयर चीफ ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के ऊपर चर्चा की है.

पाकिस्तानी सेना के बयान के अनुसार, इराकी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर फोर्स की पेशेवर दक्षता और तकनीकी क्षमताओं की प्रशंसा की है. उन्होंने PAF की प्रशिक्षण प्रणाली से लाभ लेने की इच्छा जताई और जेएफ-17 थंडर और सुपर मुशशक विमानों में रुचि दिखाई है. दोनों पक्षों ने भविष्य में संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति जताई है.

एडवांस क्षमता की कमी

अगर पाकिस्तान और इराक के बीच अगर ये डील होता है, तो इराक को कई तरीके के दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस डील में बेचे जाने वाले फाइटर जेट जेएफ-17 में कई कमी है जो आगे चलकर इराक को कमजोर साबित कर सकता है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फाइटर जेट में एफ-16, राफेल या यूरोफाइटर जैसी एडवांस क्षमता नहीं है.

दूसरी चिंता चीन पर निर्भरता की है. जेएफ-17 पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा नहीं बनाया गया है. इसके इंजन, एवियोनिक्स और कई तकनीकी सिस्टम चीन से आते हैं. इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड पर बीजिंग का कंट्रोल रहता है. अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है या सप्लाई चेन बाधित होती है, तो इराक के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

तीसरी समस्या पाकिस्तान की आर्थिक हालत है. पाकिस्तान लगातार आईएमएफ बेलआउट और विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है. उसकी रक्षा उद्योग की लंबी अवधि की सपोर्ट क्षमता संदिग्ध है. इस वजह से यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान दशकों तक जेएफ-17 विमानों का मेंटेनेंस और तकनीकी समर्थन दे पाएगा या नहीं.

क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है ये डील

इराक की आंतरिक सुरक्षा भी जटिल है. वहां ईरान समर्थित मिलिशिया, अमेरिका-ईरान तनाव और आईएसआईएस के बचे-खुचे नेटवर्क मौजूद हैं. नए फाइटर जेट की एंट्री क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है, खासकर ईरान और खाड़ी देशों के बीच. इसके अलावा, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं. आतंकवादी संगठनों के प्रति सॉफ्ट स्टांस और हथियार सप्लाई के आरोपों के कारण यह डील बगदाद के लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है.

अंत में जेएफ-17 का बड़े पैमाने पर युद्ध अनुभव या निर्यात रिकॉर्ड सीमित है. इसका मतलब है कि इराक एक टेस्टड प्लेटफॉर्म के बजाय एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन ले रहा है. भारत और दक्षिण एशिया के नजरिए से देखें तो यह डील पाकिस्तान की सैन्य महत्वाकांक्षा को वैधता देती है और हथियार राजनीति को और तेज करती है. कुल मिलाकर, पाक-इराक जेएफ-17 डील तकनीकी और राजनीतिक जोखिम से भरी है और क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर सकती है.

