पाकिस्तान पर पड़ने वाली है दोहरी मार, बलोचों ने किया नाक में दम, 'जख्मी' ईरान से भी टेंशन

Pakistan news: लोगों का दिन खराब होता है लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी पाकिस्तान का तो दौर खराब चल रहा है. अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा हो या ईरान का किनारा, भारत से लगने वाला बॉर्डर तक पाकिस्तानी फौज बुरी तरह पिट रही है. ट्रंप के करीबी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को एक नई चिंता सता रही है, आइए बताते हैं.

Jan 18, 2026, 08:32 PM IST
Pakistan Border Tension: पाकिस्तान की 'फेल्ड' आर्मी के आका आसिम मुनीर को बलोचों ने नया अल्टीमेटम दिया है. बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताने वाले बलोचों की ये नई चेतावनी ईरान को लेकर जुड़ी है. बलोचों ने मुनीर को बता दिया है कि ईरान के खिलाफ उसकी जमीन पर अवैध दावा करना बंद कर दे, वरना ठीक नहीं होगा. इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके बलोच कमांडरों ने शहबाज-मुनीर की जोड़ी को आईना दिखा दिया है. अलग आर्मी बनाने का दावा करने वाले बलोचों ने पाकिस्तान पर बलोचिस्तान के हवाई, ज़मीन और पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है और सीधे-सीधे अल्टीमेटम दे दिया है. 

ईरान के खिलाफ हमारी जमीन न इस्तेमाल करो: बलोच

बलूच नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'पाकिस्तान उस स्वंत्रत्र बलोचिस्तान पर मालिकाना हक जताता है, जो उसका है ही नहीं. यहां पाकिस्तान के पास कोई अपना जलक्षेत्र या हवाई क्षेत्र नहीं है, जिसे वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए अमेरिका या किसी दूसरे देश को दे सके.'

पाकिस्तान पुराना भू-माफिया और जमीन चोर!

मीर यार बलोच ने बताया कि बलोच और सिंध की जमीन पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध कब्जा किया है. अब अमेरिका और इजरायल को जमीनी हकीकत को पहचानते हुए क्षेत्रीय रणनीतिक फैसलों में बलूचों को स्वतंत्र तौर पर शामिल करना चाहिए.

इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बाहर निकलकर लोगों से मिलकर भीड़ को संबोधित करना शुरू किया है, वैसे ही उनके खात्मे का नया षड़यंत्र रचा जा चुका है. अमेरिकी राजनयिक ने बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है. इनसके मुताबिक अमेरिका एक हफ्ते के भीतर खामेनेई की हत्या की प्लानिंग कर रहा है.

ईरान पर हमला रोकने के जिस फैसले को दुनिया डॉनल्ड ट्रंप का डर या अमेरिकी सेना का बैकफुट पर आना समझ रही है, वो दरअसल एक सैन्य रणनीति है. अमेरिकी सेना और ट्रंप की इस रणनीति का दावा एक ऐसे शख्स ने किया है, जिन्होंने इजराइल में अमेरिकी रणनीति की कमान संभाली है और ईरान के सुरक्षा घेरे को करीब से देखा है. वो शख्स हैं डैन शापिरो, जो बराक ओबामा के शासन काल के दौरान इजराइल में बतौर राजदूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर ट्रंप की नीति को लेकर ऐसा दावा किया है, जिससे ईरान की एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

पाकिस्तान की नई टेंशन

ट्रंप ने ईरान की नाक में दम कर दिया है. जिन्होंने तेहरान में खामेनेई की सत्ता का सिंहासन उखाड़ फेंकने के लिए माहौल बना दिया है. ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी हैं. फिलहाल पाकिस्तान की गाड़ी हांक रहे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मुनीर दोनों ट्रंप के करीबी है. ऐसे में दोनों को ये टेंशन हो सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका उसकी जमीन का इस्तेमाल कर ले, जिससे चिढ़कर खामेनेई ईरान की मिसाइलों का मुंह कहीं उनकी ओर न खोल दें, अगर ऐसा अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया तो पाकिस्तान के कुछ और टुकड़े हो सकते हैं.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है

Pakistan

