WATCH: पाकिस्तान को आतंकियों की 'जन्नत' यूं ही नहीं कहते, PAK फौज करती है निगहबानी, देखें सबूत

LeT Harris Dar: दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है. इंडिया में मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी पाकिस्तान में बड़े आराम से अपनी आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं. सैफुल्लाह कसूरी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है. इसके सबूत भी कई बार सामने आ चुके हैं. हाल ही में पाकिस्तान से सामने आई एक तस्वीर में आतंकियों का पूरा कुनबा एक साथ नज़र आ रहा है. पढ़िए पाकिस्तान को बेनकाब करती हमारी ये रिपोर्ट.

भारत के खिलाफ लगातार साजिश

पाकिस्तान जो आतंकियों को पालकर सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचता है. पाकिस्तान जो शांतिप्रिय मुल्क होने का प्रोपेगेंडा चलाता है और पाकिस्तान जो खुद को आतंक का पीड़ित बताता है. उसी आतंक फैक्ट्री पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ गया है. पाकिस्तान में आए दिन भारत के खिलाफ नई-नई साजिशें रची जाती हैं. लेकिन भारतीय सेना, सुरक्षाबल और पुलिस का तंत्र मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादियों के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर देता है. जम्मू-कश्मीर में दर्जनों ऐसे अभियान चल रहे हैं जिनमें चुन-चुनकर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है.

आतंकियों के नए जुटान की बात करें तो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी हारिस डार (Harris Dar) पाकिस्तान की सरजमीन पर स्थिति लाहौर में लश्कर आतंकी असदुल्ला वलीद के जनाजे में नजर आया जहां लश्कर के कई टॉप कमांडर्स शामिल हुए. आतंकियों की पूरी फौज असदुल्लाह वलीद को सुपुर्दे खाक करने के लिए इकट्ठा हुई थी. पूरी दुनिया को पाकिस्तान की ये हकीकत एक बार फिर से देखनी चाहिए.

सल में ये आतंकी पाकिस्तान में कुकुरमुत्ते की तरह मुल्क में लगभग हर जगह उग आए हैं. मुल्ला मुनीर की निगरानी में ये आतंकी फल-फूल रहे हैं और शहबाज शरीफ सरकार से इन्हें संरक्षण हासिल है.

इतनी सेफ तो पाकिस्तान की जनता भी नहीं जितने ये आतंकी हैं. पिछले दिनों ही पाकिस्तान के दक्षिण वज़ीरिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी एक पाकिस्तानी सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ. जहां उसने नमाज अदा की.

तब मुरीदके अब वजीररिस्तान

ये पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच गठजोड़ की एक छोटी सी मुलाकात बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की सेना उन्हें सुरक्षा देती है, पैसों के साथ हथियार देती है और भारत में घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर तक देती है.

ऐसे में ताज़ा तस्वीरें बता रही है कि शहबाज़ के लाहौर में लश्कर के आतंकी के जनाज़े में तमाम टॉप कमांडर्स शामिल हो रहे हैं. कल को यही आतंकी जब बम धमाके करेंगे, तो यही पाकिस्तान फौरन आतंक का पीड़ित होने का नाटक करने लगेगा.