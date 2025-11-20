Advertisement
trendingNow13011849
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाकिस्तान, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो, फैक्ट चेक में खुल गई पोल

V.P. Malik Fake Video: सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीपी मलिक का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ऐसे बयान देते दिखाया गया है जो उन्होंने कभी नहीं दिए. फैक्ट चेक में ये पुष्टि हुई है कि यह वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित किया गया था. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

General V.P. Malik Fake Video: भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीपी मलिक के एक साक्षात्कार का एक फर्जी हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के तहत कई खातों द्वारा फैलाया गया है. इस वीडियो में जनरल मलिक को ऐसे कथित बयान देते दिखाया गया है जो उन्होंने कभी नहीं दिए. फैक्ट चेक वेबसाइट डी-इंटेंट डेटा ने एक्स पर इस दुष्प्रचार की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित किया गया था. इस फर्जी वीडियो में उन्हें धार्मिक युद्धों और अन्य सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलते दिखाया गया जबकि वास्तविक साक्षात्कार में ऐसा कोई बयान नहीं था.

 

 पूर्व सेना प्रमुख के वीडियो से की गई छेड़छाड़

डी इंटेंट डेटा ने स्पष्ट किया कि पूर्व सेना प्रमुख के इस डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अगले तीन वर्षों में सेना से 50 प्रतिशत गैर-जाति हिंदुओं को हटाने की कथित आरएसएस योजना का समर्थन किया था. यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा है. वेबसाइट ने आगे कहा कि भारतीय सेना के भगवाकरण या गैर-जातीय हिंदू सैनिकों की संख्या कम करने जैसे दावे निराधार हैं और पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के फर्जी वीडियो का उद्देश्य भारत के खिलाफ अपनी कहानी स्थापित करना है. इस अभियान की पृष्ठभूमि में ऑपरेशन सिंदूर आता है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ढांचों और एयरबेस पर सटीक हमले किए थे. ताजा खुफिया जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में खतरनाक वृद्धि हुई है. विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसी आतंकवादी संस्थाएं समन्वित हमलों की नई योजना बना रही हैं. नए खुफिया आंकड़ों के आधार पर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां उत्तरी क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान का आतंकवाद जारी रहा तो यह जल्द ही एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी