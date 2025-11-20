भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाकिस्तान, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो, फैक्ट चेक में खुल गई पोल

General V.P. Malik Fake Video: भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीपी मलिक के एक साक्षात्कार का एक फर्जी हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के तहत कई खातों द्वारा फैलाया गया है. इस वीडियो में जनरल मलिक को ऐसे कथित बयान देते दिखाया गया है जो उन्होंने कभी नहीं दिए. फैक्ट चेक वेबसाइट डी-इंटेंट डेटा ने एक्स पर इस दुष्प्रचार की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित किया गया था. इस फर्जी वीडियो में उन्हें धार्मिक युद्धों और अन्य सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलते दिखाया गया जबकि वास्तविक साक्षात्कार में ऐसा कोई बयान नहीं था.

4055

ANALYSIS: Fake Add Zee News as a Preferred Source FACT: Pakistani propaganda accounts are circulating a digitally altered video of former Indian Army Chief Gen. V.P. Malik, falsely claiming that he endorsed an alleged RSS plan to remove 50% “non-caste Hindus” from the Army within the next three years. (1/3) pic.twitter.com/aBIhIo0Xz7 — D-Intent Data (@dintentdata) November 20, 2025

पूर्व सेना प्रमुख के वीडियो से की गई छेड़छाड़

डी इंटेंट डेटा ने स्पष्ट किया कि पूर्व सेना प्रमुख के इस डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अगले तीन वर्षों में सेना से 50 प्रतिशत गैर-जाति हिंदुओं को हटाने की कथित आरएसएस योजना का समर्थन किया था. यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा है. वेबसाइट ने आगे कहा कि भारतीय सेना के भगवाकरण या गैर-जातीय हिंदू सैनिकों की संख्या कम करने जैसे दावे निराधार हैं और पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के फर्जी वीडियो का उद्देश्य भारत के खिलाफ अपनी कहानी स्थापित करना है. इस अभियान की पृष्ठभूमि में ऑपरेशन सिंदूर आता है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ढांचों और एयरबेस पर सटीक हमले किए थे. ताजा खुफिया जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में खतरनाक वृद्धि हुई है. विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसी आतंकवादी संस्थाएं समन्वित हमलों की नई योजना बना रही हैं. नए खुफिया आंकड़ों के आधार पर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां उत्तरी क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान का आतंकवाद जारी रहा तो यह जल्द ही एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है.