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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकहां तक पहुंची ईरान-US में शांति वार्ता की बात? PAK ने आयरन फ्रेंड को कॉल करके बताया पूरा अपडेट

कहां तक पहुंची ईरान-US में शांति वार्ता की बात? PAK ने 'आयरन फ्रेंड' को कॉल करके बताया पूरा अपडेट

Iran US Peace Talks News:  यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान ने अपने 'आयरन फ्रेंड' चीन को कॉल करके अपने अब तक के प्रयासों से अपडेट करवाया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को शुक्रवार को कॉल करके अपनी कोशिशों के बारे में बताया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:23 PM IST
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कहां तक पहुंची ईरान-US में शांति वार्ता की बात? PAK ने 'आयरन फ्रेंड' को कॉल करके बताया पूरा अपडेट

Iran US Peace Talks Pakistan Mediator News: इजरायल-ईरान जंग में कंगाल पाकिस्तान को अचानक ऐसा मौका मिलता दिख रहा है, जिससे उसे अपनी वैश्विक छवि बदलने की उम्मीद जगने लगी है. जंग रुकवाने के लिए अपने मध्यस्थता प्रस्तावों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से बातचीत की. उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता शुरू करवाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में चीनी विदेश मंत्री को बताया, जिसका वांग यी ने भी समर्थन किया. 

जहाजों की आवाजाही बहाल करने में मिलेगी मदद

चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बाद में इस बातचीत का ब्योरा जारी किया गया. चीन ने कहा कि इस बातचीत में यी ने मध्यस्थता के प्रयासों के लिए पाकिस्तान को अपना समर्थन दोहराया. वांग यी ने कहा कि इस बातचीत से होर्मुज मार्ग पर जहाजों की आवाजाही बहाल करने में मदद मिलेगी, जिससे सामान्य जनजीवन बहाल हो सकेगा. चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका का समर्थन करता है.

इशाक डार के साथ फोन पर हुई बातचीत में वांग यी ने कहा, 'ईरान युद्ध में शांति वार्ता शुरू करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इससे होर्मुज जलडमरूमध्य से सामान्य आवाजाही बहाल करने में मदद मिलेगी.दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से युद्धविराम कर शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत होना चाहिए, जिससे गैर-सैन्य लक्ष्यों और जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.'

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तनाव कम करने की कुंजी यूएस और इजरायल के पास

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत में कहा कि तनाव कम करने की असल कुंजी अमेरिका और इजरायल पास है. उन्हें ईरान पर की जा रही अपनी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना होगा. नागरिक सुविधाओं और निर्दोष नागरिकों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए संकट सुलझाने की अपील की.

बताते चलें कि इस सप्ताह की शुरुआत में, पाकिस्तान ने युद्धविराम के लिए अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव को ईरान को सौंपा था. इनमें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर अंकुश, उसके परमाणु कार्यक्रम की IAEA की ओर से निगरानी और होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे. 

क्या वाकई हो पाएगी शांति वार्ता?

ईरान ने इन प्रस्तावों को अतिवादी बताते हुए खारिज कर दिया था और अपनी मांगों की सूची पेश की थी, जिनमें युद्ध क्षतिपूर्ति देने, ईरान के सहयोगियों पर हमला रोकने, ईरानी नेताओं की हत्या बंद करने और होर्मुज पर उसकी संप्रभुता स्वीकार करने जैसी शर्तें शामिल थी. उन मांगों पर यूएस की ओर से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है. 

(ये भी पढ़ें - होर्मुज पर ईरान ने और कसा शिकंजा, IRGC की धमकी मिलते ही 3 जहाज भागे!)

पाकिस्तान ने यूएस और ईरान, दोनों को ऑफर दिया है कि अगर वे वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार हों तो वह इस्लामाबाद में उनकी मेजबानी के लिए तैयार है. तुर्किये और मिस्र भी उसकी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं. हालांकि, यह शांति वार्ता हो पाएगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इसकी वजह ये है कि यूएस, जहां एक और ईरान से वार्ता की बातें कर रहा है. वहीं, वह ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारियों में भी जुटा हुआ है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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